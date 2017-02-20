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Директор администрации Парка Валерий Цепкало в предисловии к книге «Парк высоких технологий: 10 лет развития» написал о том, как продвигал налоговые льготы для ПВТ.

Неразвитость белорусской ИТ-отрасли в начале 2000-х облегчила принятие властями решения о создании Парка высоких технологий с налоговыми льготами для его резидентов, написал Валерий Цепкало, передает dev.by .

«Когда государство предоставляет льготы практически «в чистом поле», такой шаг сделать намного легче, чем снизить уровень текущего налогообложения для крупной отрасли», — отмечает Валерий Цепкало.

Он разъясняет, что президентский декрет №12 «О Парке высоких технологий» от 22 сентября 2005 года гарантировал принцип не индивидуальных, а секторальных льгот, «который широко используется в мире для поддержки и развития прорывных высокотехнологических секторов экономики».

Согласно декрету, компании-резиденты ПВТ освобождаются от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9% и не включается в совокупный годовой доход.

Глава ПВТ вспоминает, что ему приходилось «индивидуально работать» с каждым министром, разъясняя суть собственных предложений. Многие из них, по словам Цепкало, не понимали и не желали разбираться, «кто-то попросту не верил, что такое в Беларуси в принципе возможно».

«Положа руку на сердце, приходится констатировать, что практически никто не ожидал, что в нашей стране вырастет ИТ-индустрия в её нынешнем виде, — пишет глава ПВТ. — У меня сложилось впечатление, что большинство участников процесса со стороны госаппарата согласилось с идеей ПВТ, исходя из такого соображения: «Ладно, пусть будет такая игрушка, коль денежных вливаний не требует. Пользы она она не принесёт, но и вреда тоже».

По данным ПВТ, в 2015 году компании-резиденты экспортировали услуг на $705,6 млн.

«Оазис новой экономики»

По мнению Валерия Цепкало, в ПВТ сформировался иной тип экономики, чем во всей остальной Беларуси, который он называет «оазис новой экономики в нашей стране».

Отвечая на полемический вопрос о возможности переноса опыта ПВТ на другие сферы экономики, Цепкало отмечает, что алгоритмы работы большинства белорусских ИТ-компаний вписываются в мировую практику.

«Соответственно, вопрос нужно переиначить: «Возможно ли перенести в Беларусь западный образ ведения бизнеса, генерации и поддержки инноваций?» Опыт ПВТ показывает, что это реально», — заключает Валерий Цепкало, уверяя, что во многих областях белорусской экономики «можно идти путём формирования экономики знаний».

О льготах для ИТ

Коснулся глава ПВТ и вопроса целесообразности налоговых льгот для ИТ-сектора, гарантированных упомянутым президентским декретом до 2020 года.

«Сегодня средний работник компании-резидента ПВТ в абсолютном исчислении платит почти в четыре раза больший подоходный налог, чем работник обычного белорусского предприятия», — пишет он.

Помимо этого, по словам Цепкало, средний белорусский программист уплачивает «косвенных налогов» (в частности НДС, который уплачивает конечный пользователь товара или услуги) также примерно в 4 раза больше, чем работник среднего белорусского предприятия.



Он сравнивает взнос одного программиста в ФСЗН со взносом 12 индивидуальных предпринимателей: «То есть 24 тысячи инженеров-программистов ПВТ уплачивают «социального налога» в абсолютных цифрах столько же, сколько 288 тысяч зарегистрированных ИП.

По мнению Цепкало, 24 тысячи ИТ-специалистов с высокими зарплатами поддерживают заработанными деньгами «не только свои семьи, но и ещё около 75-100 тысяч человек трудоспособного населения».

Издание «Парк высоких технологий: 10 лет развития» представляет краткую историю развития ИТ-отрасли Беларуси на основе интервью с главами ключевых компаний. Книга увидела свет в 2016 году в издательстве «Регистр», её тираж составил 2000 экземпляров. Составитель — начальник отдела маркетинга и развития администрации ПВТ Владимир Лебедев.