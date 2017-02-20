Компания Huawei провела презентацию, на которой представила свой новый «почти флагманский» смартфон Honor V9. Он облачен в тонкий металлический корпус, оснащается топовым «железом» и продвинутой двойной камерой.





Новая V-серия смартфонов позиционируется компанией-производителем как «почти флагманская» линейка устройств, по рангу находящаяся между среднебюджетными аппаратами Honor и топовыми смартфонами P и Mate-серии.

Корпус новинки выполнен из металла и в самом толстом месте не превышает 6,97 мм. Поставляться аппарат будет в нескольких цветах: золотистом, черном, синем и красном.

Работает Honor V9 на мощном процессоре Huawei Kirin 960, который в зависимости от модификации аппарата дополняется 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Дисплей в новинке - 5,7 дюймов с разрешением в 2560 на 1440 пикселей. Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели, а емкость аккумулятора равняется 4000 мАч.















































Одной из самых важных деталей смартфона стала его двойная камера на 12 МП с диафрагмой f/2.2, которая, по заверению Huawei, отлично снимает в условиях недостаточной освещенности. Сообщается, что благодаря улучшенному черно-белому сенсору смартфон «собирает» в три раза больше света, чем его предшественник — Honor 8. Также камера умеет снимать с эффектом боке.

Смартфон также позиционируется как первый в мире аппарат для 3D-моделирования: двойная камера Honor V9 вместе с системой лазерной фокусировки позволяет делать 3D-фото, а пользователи смогут сделать их 3D-принты.

За пределами Китая в продажу аппарат, скорее всего, поступит под другим названием — Honor 8 Pro.

В Китае цена за версию с 4/64 ГБ памяти установится на уровне 377 долларов. За модель с 6/64 ГБ памяти попросят уже 436 долларов, а за топовую модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти придется выложить около 508 долларов США. Его продажи стартуют уже 28 февраля.