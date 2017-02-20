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Кобяков: Из-за нехватки нефти Беларусь потеряла 1,5% ВВП

21.02.2017 16:55 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков: Из-за нехватки нефти Беларусь потеряла 1,5% ВВП

фото: government.by

Причина падения ВВП, а также медленного роста промышленности и оптовой торговли в 2017 году – в недопоставке нефти из России, объяснил премьер-министр.

Премьер заявил, что по уточненным данным в январе 2017 года ВВП снизился на 0,5% к январю прошлого года. Основная причина снижения ВВП – недопоставка нефти из России, передает пресс-служба правительства.

"Мы переработали в январе нефти на 0,8 млн т меньше, чем год тому назад. За счет этого фактора потеряли 3,3 процентного пункта в промышленности, 4,5 процентного пункта в оптовой торговле. В итоге мы потеряли 1,5% ВВП», - сказал Андрей Кобяков.

По его словам, если бы Россия поставила столько же нефти, сколько в январе прошлого года, ВВП вырос бы на 0,1%.

«Не буду вдаваться в причины, но компенсировать такой чувствительный фактор в январе пока мы не смогли, хотя этим предметно занимаемся», - заверил глава правительства.

 
 
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Причина падения ВВП, а также медленного роста промышленности и оптовой торговли в 2017 году – в недопоставке нефти из России, объяснил премьер-министр.

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