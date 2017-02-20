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Те, кому еще не все понятно по поводу «тунеядского сбора», могут скачать путеводитель на Национальном правовом интернет-портале.

Путеводитель по декрету №3 "О предупреждении социального иждивенчества" опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Путеводитель объясняет, кто должен платить сбор, на кого декрет не распространяется, как получить содействие в трудоустройстве и так далее. Также в путеводителе содержится информация о том, куда зачисляются суммы от сбора и на что они расходуются.

Один из пунктов звучит так: «Куда зачисляются суммы сбора и на что они расходуются?». В путеводителе поясняется, что сбор зачисляется в бюджеты базового уровня или бюджет Минска и направляются «на решение стоящих перед местными исполнительными и распорядительными органами задач» по «комплексному экономическому и социальному развитию соответствующей территории».