Очередная конференция TEDx в Минске откроется 25 марта в Галерее TUT.BY в 14.00. Ее тема: «Изменение точки зрения» (Changing a standpoint). В программе рекордное для белорусских TEDx количество живых выступлений — 11.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Живые выступления и видеозаписи

Выступающих даже больше: в какой-то момент на площадку выйдут два оратора, а затем и целый театр. Расширятся языковые границы события: к русскому и белорусскому языку спикеров добавятся английский и португальский. Переводить все речи будут еще и на язык жестов: на конференцию приглашены сурдопереводчики.

Как обычно, живые выступления будут перемежаться видеозаписями TED Talks и кофе-паузами для общения. А в начале лета смонтированные ролики TEDxNiamiha-2017 появятся на глобальном портале TED.com, где станут доступны миллионам зрителей.





Команда организаторов собирается удивлять собравшихся на протяжении всего события, и поэтому не раскрывает темы выступлений, но предлагает изучить список спикеров.

«Следующая наша задача – расширение лицензии,— говорит лицензиат TED, руководитель команды волонтеров Инна Карней. — До сих пор мы были ограничены стандартной лицензией на 100 зрителей. В апреле этого года представитель команды отправится на TED Fest в Нью-Йорк и после подобного опыта команда может претендовать на лицензию до 1000 зрителей. Это уже совсем другой масштаб».

Кто выступит на конференции

Все спикеры этого года уже изменяют наши точки зрения на разные части жизни, благодаря своей работе или общественной активности. Представляем тех, кто сегодня готовится к выходу к публике. Два имени под одним номером означают, что выступление будет совместным:

1. Александр Авдевич. Инженер, автор видеоблога о проблемах людей с ограниченными возможностями, путешественник на хендбайке.

2. Татьяна Апет. Специалист по коммуникации, психолог (занимается терапией театром), соорганизатор родительской кооперации «Человек играющий».

3. Александр Винчевский. Биолог-природоохранник, бердвотчер, один из основателей и директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

4. Денис Ефимов. Врач-хирург, научный сотрудник РНПЦ трансплантации органов и тканей, неоднократный участник международных форумов трансплантологов.

5. Вячеслав Иноземцев. Основатель, режиссер и актер театра «ИнЖест»: независимого арт-проекта, работающего с 1980 года. Минский пластический театр «ИнЖест»: сочетание пантомимы, пластической импровизации, карнавального театра и японского танца буто («топающего танца»).

6. Мария Колесникова. Музыкант, дирижер, педагог, создатель авторского проекта «Уроки музыки для взрослых».

7. Мила Котка. Продюсер и куратор некоммерческого международного фестиваля урбан-арта Vulica Brasil. Данило Теофило Коста. Первый секретарь и атташе по культуре Посольства Бразилии в Беларуси, автор идеи фестиваля.

8. Юрий Мельничек. Программист, предприниматель, сооснователь популярного картографического сервиса MAPS.ME.

9. Анна Павлюк. Адвокат, преподаватель, медиатор, активистка системы неформального правового образования и исследовательница космического права.

10. Иван Резников. Аспирант химического факультета БГУ, программист, разработчик нового типа нефтесорбента, организатор научного турнира СТЕНД.

11. Санака Самарасинха. Профессиональный дипломат, постоянный Координатор ООН в Беларуси.





Количество билетов ограничено

Продажа билетов на TEDxNiamiha-2017 начнется 1 марта в 12.00 и будет проходить через сервис “Без кассира”. Стоимость билета — 65 рублей, продается только 100 билетов.

Каждого, кто приобретает билет, на TEDx считают спонсором, поддерживающим глобальное распространение идей белорусов. Но очень важны и зрители, наблюдающие за прямой трансляцией: дома за компьютером или в общественных местах на больших экранах.

Обязательно следите за TEDxNiamiha в социальных сетях:

Facebook , ВКонтакте , Instagram , Telegram , Youtube .