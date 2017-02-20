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Суд в Гомеле прекратил рассмотрение дела об отмене декрета о тунеядстве

21.02.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
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Суд Центрального района Гомеля решил прекратить рассмотрение гражданского дела против налога на тунеядство — «ввиду неподведомственности». Тем временем комиссия, которая создана при горисполкоме, освободила подавшего в суд на налоговую Александра Семенова от уплаты сбора. Более того, ему предложили работу.


В здании суда перед началом заседания. 21 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Леонид Судаленко, правовой инспектор независимого профсоюза РЭП и представитель Александра Семенова, прокомментировал новость об освобождении от сбора следующим образом:

— Можно ли говорить о победе? Думаю, рано. Своей победой мы будем считать только полную отмену декрета. Никакие точечные освобождения уже не могут повлиять на настроения людей. В горисполкоме освободили одного, а за моей спиной еще 420 тысяч стоит в целом по стране и 80 тысяч в Гомельской области. Все эти люди признаны тунеядцами. Следующий подаст иск в суд, и что власти будут делать со следующим, тоже освобождать?

Сам Семенов пока не говорит, согласится ли на новую работу. Известно, что ему предложили быть сторожем в госорганизации.

Сегодня на суд пришло еще больше людей, чем в первый раз. Однако процесс проходил все в том же зале, хотя его участники просили перенести суд в помещение побольше. Часть пришедших осталась на крыльце — во время заседания люди выкрикивали лозунги об отмене декрета № 3.

Вскоре суд объявил перерыв, чтобы вынести решение по делу. И постановил: прекратить рассмотрение «ввиду неподведомственности». Пошлину, которую заплатил Семенов, вернут.

Напомним, временно безработный гомельчанин Александр Семенов намеревался доказать, что сбор на финансирование госрасходов, который от него требовали, незаконный.

На первом заседании, которое состоялось 14 февраля, Леонид Судаленко предоставил квитанции Александра Семенова об оплате в 2015 году мобильной связи, ТО, дорожного сбора и земельного налога.

— Покупая продукты, оплачивая услуги мобильной связи, мы платим в том числе и НДС. Мой доверитель уплатил определенную сумму НДС и, следовательно, принимал участие в финансировании государственных расходов, — озвучил позицию правозащитник.

Однако представители налоговой сообщили, что уплата НДС не является основанием к зачету или уменьшению сбора.

В пятницу, 17 февраля, в Гомельском горисполкоме состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека. Среди них — и 53-летний гомельчанин Александр Семенов.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Комиссия, которая создана при горисполкоме, освободила судившегося Александра Семенова от уплаты сбора, более того, ему предложили работу.

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