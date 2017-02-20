Суд Центрального района Гомеля решил прекратить рассмотрение гражданского дела против налога на тунеядство — «ввиду неподведомственности». Тем временем комиссия, которая создана при горисполкоме, освободила подавшего в суд на налоговую Александра Семенова от уплаты сбора. Более того, ему предложили работу.



В здании суда перед началом заседания. 21 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Леонид Судаленко, правовой инспектор независимого профсоюза РЭП и представитель Александра Семенова, прокомментировал новость об освобождении от сбора следующим образом:

— Можно ли говорить о победе? Думаю, рано. Своей победой мы будем считать только полную отмену декрета. Никакие точечные освобождения уже не могут повлиять на настроения людей. В горисполкоме освободили одного, а за моей спиной еще 420 тысяч стоит в целом по стране и 80 тысяч в Гомельской области. Все эти люди признаны тунеядцами. Следующий подаст иск в суд, и что власти будут делать со следующим, тоже освобождать?

Сам Семенов пока не говорит, согласится ли на новую работу. Известно, что ему предложили быть сторожем в госорганизации.

Сегодня на суд пришло еще больше людей, чем в первый раз. Однако процесс проходил все в том же зале, хотя его участники просили перенести суд в помещение побольше. Часть пришедших осталась на крыльце — во время заседания люди выкрикивали лозунги об отмене декрета № 3.

Вскоре суд объявил перерыв, чтобы вынести решение по делу. И постановил: прекратить рассмотрение «ввиду неподведомственности». Пошлину, которую заплатил Семенов, вернут.

Напомним, временно безработный гомельчанин Александр Семенов намеревался доказать , что сбор на финансирование госрасходов, который от него требовали, незаконный.

На первом заседании, которое состоялось 14 февраля, Леонид Судаленко предоставил квитанции Александра Семенова об оплате в 2015 году мобильной связи, ТО, дорожного сбора и земельного налога.

— Покупая продукты, оплачивая услуги мобильной связи, мы платим в том числе и НДС. Мой доверитель уплатил определенную сумму НДС и, следовательно, принимал участие в финансировании государственных расходов, — озвучил позицию правозащитник.

Однако представители налоговой сообщили, что уплата НДС не является основанием к зачету или уменьшению сбора.

В пятницу, 17 февраля, в Гомельском горисполкоме состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека. Среди них — и 53-летний гомельчанин Александр Семенов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY