Всем, кто выезжает в центр накануне праздников, да и просто в конце рабочей недели, это знакомо: улица Пушкинская пребывает в невероятном транспортном коллапсе. Автомобили двигаются со скоростью «по ложке в час», и с каждой минутой все новое и новое авто сворачивает на узкую транспортную артерию. У представителей информационно-просветительского учреждения «За вело-Брест» есть свой, на первый взгляд радикальный, вариант покончить с этой проблемой: просто улицу Пушкинскую можно сделать пешеходной, пишет Брестский зеленый портал.





— Это отнюдь не спонтанная идея, — поясняет Брестскому Зеленому порталу руководитель организации Владимир Красько. — У нас есть человек, который детально разрабатывает эту идею не первый год. После мы хотим выйти с предложением на горисполком, включив его в комплексную стратегию развития велодвижения в Бресте.

Эта идея сейчас выглядит фантастической. Но старожилы помнят: когда-то и Советская была открыта для автотранспорта, по ней даже автобусы ездили. А теперь это главная культурно-развлекательная ось города, и оттого, что её освободили от транспорта, никто не страдает. «За вело-Брест» считают, что сделать Пушкинскую такой же свободной пешеходной зоной вполне реально.

Во-первых, улица не несет какой-либо существенной транспортной нагрузки. Чаще ее используют как парковку или для выезда с нее. Кроме того, есть опыт других городов. Например, после того как в Нью-Йорке закрыли Бродвей, скорость движения автомобилей по другим улицам выросла на 17%. А отсутствие заторов уменьшает выбросы в атмосферу.

Подобная инициатива, уверен Владимир Красько, позволит оживить и экономику улицы: вырастет в цене жилье, у владельцев торговых комплексов увеличится товарооборот. Улучшится экологическая обстановка на улице. Соответственно, люди будут меньше болеть, а бизнес получит дополнительный доход от увеличенного товарооборота. Для пешеходов, в том числе для детей, передвижение по городу станет удобней и безопасней. Ну и, конечно, главный интерес организации: по пешеходной Пушкинской смогут передвигаться велосипедисты.

Сейчас это возможно только в теории: высокие бордюры, тротуары, заполненные пешеходами, сводят возможность езды на велосипедах к минимуму. Так что выиграть должны все: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты, службы экстренной помощи, государство.

— Мы считаем, что нужно стимулировать людей реже использовать личный транспорт для передвижения, — аргументирует Владимир Красько. — Это приводит к уменьшению количества ДТП и потерь от них, улучшению общей экологической обстановки, уменьшению потребления бензина, который изготавливается из дорогого импортного сырья. Ведь когда люди пересаживаются на общественный транспорт — это очень хорошо.

Потому что в таком случае один автобус может перевезти сотню людей. Это — сотня автомобилей, которые не выехали на дорогу. Мы считаем, что и автовладельцам это будет удобно при условии, что недалеко от Пушкинской начнет работать платная парковка, цены на которую будут подниматься при наличии менее 20% свободных мест во время максимальной загруженности и снижаться при наличии более 40% мест.

Правда, пока в городе наблюдается обратная тенденция: ежегодно количество пассажиров на городских автобусных и троллейбусных маршрутах уменьшается примерно на 5%.

В организации понимают, что не все с энтузиазмом будут воспринимать их идею: многие автомобилисты считают, что за их комфортное перемещение по городу на автомобиле должны платить другие. Что государство обязано бесплатно предоставлять место для хранения их личного имущества — автомобиля — на целый день, а то и больше. Но так быть не может — значит, за чужой комфорт расплачиваются другие.

И, конечно, кому-то придется пройти несколько сотен метров к нужному объекту. Не всем это нравится, но кардиологи подтвердят: для тренировки сердечной мышцы человеку необходимо проходить хотя бы 10 тысяч шагов в день. А в условиях офисной работы и езды на авто шансов для этого не так уж и много.