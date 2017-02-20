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Россиянин построил говорящую модель терминатора T-800

21.02.2017 16:55 — Разное | Tut.by  
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Житель Перми Александр Осипович с помощью 3D-печати построил говорящего робота, который выглядит как киборг T-800 из художественного фильма «Терминатор». Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на портал Properm.ru.


Фото: Александр Осипович / ВКонтакте

В последние годы развитие сегмента компактных 3D-принтеров для домашнего использования привело к тому, что многие моделисты-конструкторы начали использовать 3D-печать для реализации собственных домашних проектов. Александр Осипович начиная с 2009 года разработал несколько версий программного обеспечения для терминатора, однако к изготовлению самой модели T-800 Александр приступил только в 2013 году, после того как приобрел собственный 3D-принтер.

Собранная модель пока что не может двигать конечностями, поскольку у конструктора нет подходящих по мощности сервоприводов. На данном этапе робот по имени Джон Генри может крутить головой, двигать ртом и отвечать на некоторые вопросы, касающиеся лично его, с помощью собственной базы данных. На другие вопросы робот отвечает с помощью информации, найденной в интернете. Судя по опубликованным видеоматериалам, для распознавания и синтеза речи используются готовые программные решения — например, Ivona.

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Фото: Александр Осипович / ВКонтакте

Фото: Александр Осипович / ВКонтакте

В будущем изобретатель планирует расширить собственную базу данных 3D-печатной модели T-800, а также подключить руки и установить в конечности сервомоторы. При этом неясно, сможет ли робот самостоятельно передвигаться — возможно, модель так и останется в виде «говорящего скелета».

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Робот по имени Джон Генри может крутить головой, двигать ртом и отвечать на некоторые вопросы

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