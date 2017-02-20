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Премьер потребовал не допустить «искусственного раскручивания внутреннего спроса» и роста потребительского импорта после повышения зарплат.

Премьер-министр Андрей Кобяков поднял вопрос повышения зарплат на на заседании Президиума Совмина, передает пресс-служба правительства.

"При выполнении задачи по выходу к концу года на 1 тыc. рублей средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи незаработанных денег не будет", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Заработать нужное количество денег в правительстве решили через создание новых рабочих мест, новых предприятий, развитие предпринимательства и инициативы, наращивание экспорта и сокращение затрат.

"В бюджетной сфере рост зарплаты - за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов", - отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков также выразил опасение, что после планируемого увеличения зарплат, люди начнут скупать импортные товары.

«Решая задачу роста заработной платы нельзя допустить перекосов на потребительском рынке. Прирост объемов розничной торговли должен происходить преимущественно за счет белорусских товаров, а не за счет потребительского импорта», - предупредил глава правительства.

«Да, задача крайне сложная – нарастить заработную плату, не допустив, при этом, искусственного раскручивания внутреннего спроса», - подытожил он.