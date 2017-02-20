﻿ Протесты на стройке недалеко от Куропат. Прямая трансляция. 21.by
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Протесты на стройке недалеко от Куропат. Прямая трансляция

21.02.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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Недалеко от урочища Куропаты — по другую сторону МКАД — в понедельник строители попытались оградить площадку, чтобы начать стройку бизнес-центра. Протестовать вышли местные жители и активисты «Молодого фронта». Ночь молодые люди провели в палатке, утром строители палатку убрали. Активисты через соцсети объявили «мобилизацию» и призвали всех прийти вечером и поддержать их протест. К 17.00 возле площадки собрались полтора десятка человек — не считая журналистов.

И в 17.15 лидеры не появились. Собравшиеся решают, что делать.

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Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что захоронения есть и тут — архивы КГБ с реальными планами размещения захоронений 1937−1940 годов до сих пор закрыты.


В 17.00 на стройке за исключением журналистов — полтора десятка человек. Фото: Вадим Замировский

Активисты уверены: строить здесь нельзя. Даже если под площадкой нет захоронений, через нее могли вести на расстрел.

 
 
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Люди собрались, чтобы требовать остановить строительство.

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