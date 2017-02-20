|
Протесты на стройке недалеко от Куропат. Прямая трансляция
Недалеко от урочища Куропаты — по другую сторону МКАД — в понедельник строители попытались оградить площадку, чтобы начать стройку бизнес-центра. Протестовать вышли местные жители и активисты «Молодого фронта». Ночь молодые люди провели в палатке, утром строители палатку убрали. Активисты через соцсети объявили «мобилизацию» и
И в 17.15 лидеры не появились. Собравшиеся решают, что делать.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
TUT.BY ведет видеотрансляцию акции.
Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что
Активисты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди собрались, чтобы требовать остановить строительство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии