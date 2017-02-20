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Все независимые творческие союзы исключены из перечня организаций, члены которых освобождаются от «налога на тунеядцев».

Минкульт исключил все независимые творческие союзы, включая белорусский ПЕН-центр, из списка освобождаемых от уплаты сбора на финансирование госрасходов.

О том, что Союз белорусских писателей ― организация творческая, указано в уставе организации, зарегистрированном Министерством юстиции, пишет " Еврорадио ".

"В Декрете №3 сказано, что творческие союзы освобождаются от налога на тунеядство. И считалось, что наш союз освобождается от этого налога", ― объясняет председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович.

Как пояснили в налоговой, в нынешнем году уплачивать тунеядские писателям не придется, так как сейчас идет уплата за 2015 года, а тогда они были в числе освобожденных от налога.

В независимых творческих союзах, отмечает Русская служба «Би-би-си», состоит белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Членом «официального» Союза писателей Беларуси Алексиевич не является.