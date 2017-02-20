Ирина Цветкова является супругой и музой художественного руководителя ансамбля "Верасы" Василия Раинчика уже более 45 лет. И именно супруга композитора всегда была первым слушателем его произведений и в определенный период времени выступала на сцене вместе с "Верасами".

"Так случилось, что у нас с ним общая профессия, мы закончили консерваторию как пианисты и как композиторы, поэтому я всегда следила за его творчеством с профессиональной точки зрения. И он всегда прислушивался ко мне", — рассказала Цветкова.

Супруга композитора отметила, что в биографии маэстро много знаковых моментов и огромное количество песен разных лет, которые возможно восстановить для исполнения современными молодыми артистами. И Василий Раинчик продолжает активно заниматься творчеством.



© Sputnik / Виктор Толочко Дочь Мулявина: я мечтала об этой книге 13 лет

"Лет пять назад мы не могли ничего слушать. Казалось, все монотонное, и по профессии заставили себя слушать внимательней. И оказалось, что сейчас какая-то эра началась технологической новой музыки. У нас были бас, барабаны гитара, фортепиано, гармония, мелодия. А сейчас современные композиторы и аранжировщики делают потрясающие вещи, которые невозможно не заметить", — отметила Цветкова.

Кроме того, Ирина Цветкова более подробно рассказала о книге "Василий Раинчик. Верасы", в которую вошли интересные материалы из личной и творческой биографии самого композитора, а также путешествия ансамбля "Верасы" по разным городам и странам.

"Первая часть книги — это история "Верасов" от момента создания до Театра эстрады, вторая часть — это хроника прессы, газеты, журналы, публикации. И третью часть никто не мог бы написать, кроме жены. Это наше путешествие по городам. Каждый город, где мы и "Верасы" были, где выступали", — рассказала Цветкова.

Книгу "Василий Раинчик. Верасы" уже можно найти на полках белорусских книжных магазинов, рассказала автор.

Беседу с супругой известного композитора Василия Раинчика Ириной Цветковой о творчестве маэстро и новой книге "Василий Раинчик. Верасы" слушайте на радио Sputnik Беларусь.