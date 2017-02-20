Палеонтологи продолжили многолетний спор о типологической принадлежности туллимонстра. Научная работа о том, что это беспозвоночные, опубликована в журнале Palaeontology , кратко об этом сообщает Phys.org .



Туллимонстр в представлении художника. Изображение: Sean McMahon / Yale University / theatlantic.com

Туллимонстр (Tullimonstrum gregarium) известен с 1955 года, когда первые окаменелости были найдены в бассейне Мэйзон Крик в США. После в этом районе находили тысячи представителей вида. Считается, что туллимонстры жили более 300 миллионов лет назад в воде.

Эти животные имели очень необычный внешний вид. Сегментированное тело длиной 20−30 см спереди было оснащено длинным хоботком с зубастой клешней на конце. Глаза размещались на стебельках вверху головы, а единственный плавник — сзади.

Десятилетиями филогенетические связи туллимонстров оставались спорными. Их соотносили с моллюсками, членистоногими, червеобразными немертинами и даже лобстерами. В последний раз «родственников» туллимонстров нашли в 2016 году: тогда два независимых исследования уверенно отнесли их к позвоночным.



Ископаемые, которые нашли ученые. Фото: Kelly Harrison / pinterest.com

В свежей научной работе ученые Пенсильванского университета утверждают, что предыдущие выводы их коллег были ошибочны. Они считают, что туллимонстра нельзя назвать позвоночным, если учитывать то, как ископаемые сохраняются в течение тысячелетий.

«В морских окаменелостях вы видите только мягкие ткани. Вы не можете видеть внутреннюю структуру», — пишут критики «позвоночной» версии. По их мнению, то, что предыдущие исследователи приняли за хорду, скорее всего — просто складка мягких тканей.

Исследователи изучили более 1000 образцов ископаемых в поисках структур, которые считаются универсальными для всех водных позвоночных. К примеру, у позвоночных точно сохранились бы слуховые капсулы (позволяют держать равновесие в воде) и боковая линия (позволяет воспринимать движение и вибрацию окружающей воды).

«Можно ожидать, что по крайней мере несколько образцов, сохранили бы эти структуры, — рассказала автор работы Лорен Саллан (Lauren Sallan). — Мало того, что у этих существ „сохранились“ органы, которые не должны были. У них еще и нет структур, которые абсолютно точно должны были сохраниться».

Таким образом команда Саллан утверждает, что туллимонстры точно не были позвоночными. Кем же они были? Ответа на этот вопрос у специалистов пока нет.

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