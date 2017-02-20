Сегодня в суде Центрального района выясняли позиции сторон по иску УКСа Центрального района к жителю Веснинки Александра Плаксенка. УКС просит суд выселить из квартиры № 2 по проезду Веснинка, 3 Александра Плаксенка и двух его дочерей в двухкомнатную квартиру на ул. Академика Карского. Двух малолетних внучек и зятя Плаксенка УКС не включил в реализацию имущественных прав. Адвокат ответчика считает, что участок у Александра Плаксенка изымают с нарушениями, которые противоречат Указу Президента № 58.





Историю Александра Плаксенка недавно рассказал TUT.BY . Александр — старожил деревни Веснинка, которая нынче получила статус дорого коттеджного поселка, где строятся чиновники . Напомним, у Александра есть участок в 13 соток и дом на берегу водохранилища Дрозды. Этой недвижимостью он владеет вместе с родственницей Юлией Мищенко. Дом у них разделен на две квартиры. Александру принадлежит квартира № 2 общей площадью 50 квадратных метров — это полдома. Там прописано шесть человек — он, две дочки, зять и две внучки.

В 2015 году Александр получил извещение о том, что его земля будет изыматься для нужд города. Взамен семье Александра Плаксенка УКС Центрального района предложил переехать в двухкомнатную квартиру в Сухарево, на улице Академика Карского. Кроме жилья, Александру полагалась и денежная компенсация. Такие условия семья не приняла, потому что хочет жить в Веснинке.

25 января УКС Центрального района подал иск в суд на Александра Плаксенка, где просил выселить семью из квартиры в Веснинке. Сегодня, 21 февраля, в суде прошло выяснение позиций сторон.

Еще до начала заседания у здания суда Центрального района собрались журналисты и те, кто просто решил поддержать Александра Плаксенка в суде. Его зять Андрей рассказал, как после публикации в СМИ им звонили читатели.

— С некоторыми говорили по два часа, — рассказывает Андрей. — Люди помогли нам юридически, посоветовали адвоката, который разбирается именно в таких нюансах. А ведь до этого мы были на четырех консультациях и ничего внятного не получили. Очень надеемся, что суд во всем разберется.





Чтобы выяснить, проживает семья в доме или нет, милиция опрашивала соседей

В суде представитель УКСа Центрального района поддержал свои исковые требования.

— На основании пункта 13 Положения не были включены в реализацию имущественных прав Костюк Андрей и две его дочери, так как они прописались после того, как ответчиком было получено решение о сносе. В качестве реализации имущественных прав ответчика, ему было предложено принять в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 49,9 квадратных метров на улице А. Карского. На данное предложение ответчики — Александр Плаксенок, Оксана Костюк и Татьяна Плаксенок — не согласились.

По просьбе судьи представитель УКСа объяснил, почему в реализацию имущественных прав не были включены зять Александра Плаксенка и две внучки.

— Потому что фактически они там не проживают. Постоянно там живет только Александр Плаксенок.

Представитель УКСа рассказал, как устанавливали это фактическое проживание.

— 14 декабря 2015 года комиссия в составе специалиста УП ЖРЭО Центрального района и работников УКСа Центрального района выходила по адресу проезд Веснинка, 3 кв. 2 с целью проверки фактического проживания. При опросе Александра Плаксенка, он рассказал, что его дочки, зять и внучки вместе с ним не проживают. С этой же целью был сделан запрос в органы внутренних дел. Из Центрального РУВД предоставили информацию, что в момент их прихода, дома никого не было. Но при опросе соседей по проеду Веснинка, дом № 1 они выяснили, что дочки и зять Плаксенка используют дом как дачу и приезжают туда только летом.

Судья попросила уточнить, из каких параметров исходил УКС, когда определял размер компенсации за сносимый дом и почему не учел малолетних детей.

— Метраж квартиры, которую предлагали Плаксенку, соответствует тому, который должен быть выделен на троих человек. В соответствии с Указом 58 пункта 13 при предоставлении гражданам жилых помещений в порядке изъятия не учитывают граждане, которые прописались после получения копии решения о предстоящем изъятии участка. За исключением родственников, проживающих в этом помещении, супругов и несовершеннолетних детей. Здесь принимается во внимание их фактическое проживание. Был установлен факт, что граждане не проживают в сносимом доме. Значит, жилплощадь на них не рассчитывалась.



В суд семья Александра Плаксенка пришла в полном составе, за исключением старшей внучки. Фото автора

Позже судья спросила у каждого из ответчиков, где кто проживает. Старшая дочь Плаксенка Татьяна сказала, что все время проживает с отцом. Младшая дочь не отпиралась — подтвердила, что с мужем и детьми зимует в квартире дедушки на улице Богдановича. Но в весенне-летний период семья проживает в Веснинке. Такие «переезды» Оксана Костюк объяснила тем, что как только в их деревне стали строить коттеджи, начались проблемы с водой и электричеством. Женщина рассказала, что растить детей в таких условиях было сложно. Александр Плаксенок добавил, «что детей зимой жалел, потому что сам берет воду для хознужд из озера, а за питьевой ходит за километр. Вот дети временно и уезжали в квартиру на Богдановича».

Адвокат: Зять и внучка прописались в доме до того, как ответчик получил копию решения об изъятии участка

Интересы семьи ответчика представлял адвокат Павел Иванюшев (он же ведет и другое громкое дело — защищает интересы семьи женщины, протестовавшей на кране. — Прим. TUT.BY). Павел Михайлович сказал, что ответчики иск не признают и попросил представителя УКСа Центрального района уточнить, «когда жильцы именно дома 3, кв. 2 по проезду Веснинка получили выписку из решения об изъятии земельного участка».

Дело в том, что в иске к Плаксенку УКС ссылается на три документа «об изъятии участков»: № 1651 от 31 мая 2012 года, № 3890 от 13 декабря 2012 года и № 3202 от 19 декабря 2013 года. Но в ходе разбирательства выяснилось, что решение № 1651 от 31 мая 2012 года было вынесено в отношение матери Александра Плаксенка Ирины, которая умерла еще в 1999 году. О том, что было решение № 3890 от 13 декабря 2012 года Плаксенки и не знали — документы им не приходили. Копию последнего решения они попросили у родственницы Юлии Мищенко, которая проживает во второй половине дома № 3.

По просьбе адвоката представитель УКСа называет время, когда зять и старшая внучка Плаксенка были зарегистрированы в квартире № 2 по проезду Веснинка, 3 — август 2012 года.

— То есть, регистрация членов семьи прошла еще до того, как Александр Плаксенок получил копию решения № 3890 от 19 декабря 2013 года, — говорит адвокат. — В связи с этим ответчик исковые требования не признает, поскольку они незаконны и необоснованны. Считаем, что регистрации членов семьи произошла еще до того, как была получена копия решения об изъятии участка в 2013 году, где был внесен конкретно Александр Плаксенок с точным адресом его проживания. Также мы не признаем исковые требования в силу того, что согласно Указу 219 п. 4 Положения, решение может действовать только в течение двух лет. На основании этого считаем, что решения Мингорисполкома № 1651, № 3890, № 3202 утратили свою силу 19 декабря 2015 года. Имущественные права ответчика не были реализованы. Протокол разногласий был подписан после истечения этого срока — в январе 2017 года. На основании этого считаем, что на сегодняшний день исковые требования незаконны и необоснованны.

Адвокат Павел Иванюшев также обратил внимание еще на один факт:

— Согласно детальному плану района, утвержденному в 2016 году, участок Александра Плаксенка лишь частично попадает в ландшафтно-рекреационную зону. Остальная часть участка идет под жилую застройку. Согласно Указу 667, продажа участка с аукциона не является государственными нуждами.

Напомним, что Александр Плаксенок обращался в Мингорисполком с просьбой выделить ему взамен изымаемого участка, того, что входит в ландашфтно-рекреационную зону, смежный участок, который примыкает к Проектируемой улице № 4. В начале 2016 года районная администрация давала ответ, что не против такого решения. Но после долгого ожидания Плаксенку отказали.

Выяснение позиций сторон закончилось тем, что сторона ответчика иск не признала. Александр Плаксенок также заявил, что он «категорически против сноса его дома».

Заседание суда по иску УКСа Центрального района к Александру Плаксенку назначено на 1 марта 2017 года. REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий.