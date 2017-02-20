Белоруска Александра Саснович (№ 123 рейтинга WTA) вышла во второй круг (1/8 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

21 февраля на старте основной сетки Александра Саснович нанесла поражение опытнейшей 31-летней бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона. Белоруска победила со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Соперницей Александры Саснович в следующем раунде станет француженка Паулин Парментье (№ 62).

В основной раунд состязаний Александра Саснович пробивалась через квалификацию, обыграв Галину Воскобоеву (№ 258 рейтинга WTA) из Казахстана — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4, а затем победив Ивану Йорович из Сербии (№ 146) — 3:6, 6:3, 6:4.