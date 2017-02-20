С целью оптимизации операционной деятельности и повышения эффективности работы на финансовых рынках Национальный банк изменяет структуру управления рыночными операциями.

С 1 марта 2017 года начнет действовать Комитет по операциям на финансовых рынках, который будет образован на базе Комитета по монетарной политике и Рабочей группы по монетарным операциям.

Деятельность нового Комитета будет сконцентрирована на рыночных операциях Национального банка, проводимых в рамках реализации денежно-кредитной политики. Основными задачами создаваемого Комитета являются принятие решений о проведении операций на финансовых рынках и координация деятельности заинтересованных структурных подразделений Национального банка.

Ключевые решения в области денежно-кредитной политики, в том числе установление процентных ставок по постоянно доступным операциям, будут приниматься Правлением Национального банка.

Также с 1 марта 2017 года в структуре Национального банка создается Главное управление операций на финансовых рынках, которое объединит Главное управление монетарных операций и Главное управление международных операций.