Футболисты БАТЭ с поражения начали программу спаррингов на втором межсезонном тренировочном сборе в турецком Белеке. 21 февраля самый титулованный клуб Беларуси уступил самому титулованному клубу Грузии.



Фото: fcbate.by

БАТЭ — Динамо (Тбилиси) — 0:2

21 февраля. Белек. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: С. Веремко, А. Риос, М. Остоич, Д. Поляков, М. Жавнерчик (М.Володько, 46), В. Гвилия (Е.Березкин, 30; А. Джигеро, 80), Ю. Кендыш (Е.Яблонский, 46), М. Иванич (А.Володько, 46), М. Гордейчук (Я.Туоминен, 46), В. Родионов (к) (А.Рушевич, 46), И. Стасевич (В.Жук, 46).

Запасные: А. Чичкан, Д. Щербицкий, В. Малькевич, Д.Антилевский.

Голы: 0:1 — (19, с пенальти), 0:2 — (82).

Первый мяч борисовчане пропустили с пенальти, назначенного за игру рукой со стороны сербского легионера Милоша Остоича, находящегося в БАТЭ на просмотре.

Второй гол оказался обиднее. Контратака тбилисцев завершалась ударом головой, после которого мяч попал в штангу, от нее — в голкипера Сергея Веремко, а от вратаря — в сетку — 0:2.

Как отмечает официальный сайт БАТЭ, матч тбилисским «Динамо» пропускали два защитника. Эстонец Артур Пикк завершает восстановление после травмы, которую получил еще в спарринге со словенским «Марибором» 4 февраля. Не набрал должных кондиций и серб Неманья Милунович, из-за травмы пропустивший половину прошлого сезона.

Неманья Милунович уже готов к участию в матчах, но, по предписанию врачей, которые оперировали сербского центрбека, ему полагается вколоть три инъекции хондропротектора. Последнюю из них сделали вчера, и сегодня Милунович мог только крутить велосипед. А уже в среду приступит к работе в общей группе.

Родионов: Результат такой, от которого хочется браться за голову

Лидер БАТЭ Виталий Родионов в интервью пресс-службе клуба не скрывал разочарования результатом матча, однако подчеркнул, что горевать нечего.

— Думаю, не самая плохая игра получилась в нашем исполнении. От того поражение огорчает еще сильнее. И моменты создавали, и с точки зрения желания все было нормально. Тем не менее результат такой, от которого хочется браться за голову.

Нам противостояла хорошая, крепкая команда. Быстрые, технически обученные ребята. Да и вообще тбилисское «Динамо» — очень известный бренд. С такими соперниками интересно и полезно встречаться. Жаль только, не удалось нам сегодня переиграть грузин.

Эмоции негативные, тут и говорить нечего. Впрочем, с годами выработался у меня определенный порядок: долго горевать нельзя, нужно уже назавтра начинать спокойно готовиться к следующим матчам. Тем более на нынешнем сборе график спаррингов у нас напряженный.

Тренерский штаб предоставляет игровую практику почти всем футболистам. Тут ситуация понятная: требуется проявлять себя по максимуму за любое время, будь то тайм или 15 минут, — сказал Виталий Родионов.

Напомним, что на первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.