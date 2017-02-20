Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило с 27 февраля мораторий на проверки торговыми инспекциями.

Соответствующая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1". Мораторий будет действовать до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.

С сентября 2016 года министерство работает как антимонопольный орган. Тогда задачи торговой инспекции были значительно расширены. Сегодня главное - отказаться от дублирующих функций со смежными структурами: Госстандартом и санитарными службами.

Основная задача ведомства - регулирование цен и тарифов на рынке Беларуси. Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности приведут к открытию новых предприятий и притоку инвестиций, а также развитию конкуренции. Недобросовестных производителей, искусственно завышающих цены на товары, будут штрафовать.