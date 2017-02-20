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Английский клуб уволил вратаря, съевшего пирог во время игры

21.02.2017 21:09 — Разное | Tut.by  
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Английский «Саттон Юнайтед» уволил запасного вратаря Уэйна Шоу, который съел пирог во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2).


Фото: twitter.com/FPLGeneral

Как сообщает «Спорт-Экспресс», После встречи игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении голкипера.

Перед началом матча одна из букмекерских контор принимала ставку с коэффициентом 8 к 1 на то, что Шоу во время игры съест пирог. В итоге голкипер, вес которого составляет 130 кг, сделал это на 83-й минуте.

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досуэлл пояснил, что 45-летний вратарь сам попросил расторгнуть с ним контракт, сообщает Sports.ru со ссылкой на SkyNews.

— Без сомнений, это очень разочаровывающе. Этим утром я проснулся под волной критики, и нам как клубу было необходимо как-то отреагировать. Уэйн утром сам попросил президента клуба расторгнуть с ним контракт, и тот согласился. Это очень грустный конец такой прекрасной истории. Нас вынудили это сделать. Клуб был очень разочарован тем, как нас обрисовывали после 82-й минуты.

Очевидно, что мы были обеспокоены возможными последствиями для любого, кто работает в клубе. В правилах FA очевидно написано, что делать ставки нельзя, пусть это какие-то забавные ставки или что-то в этом роде, — заявил Пол Досуэлл.

 
 
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Английский "Саттон Юнайтед" уволил запасного вратаря Уэйна Шоу, который съел пирог во время матча Кубка Англии против "Арсенала" (0:2).

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