Английский «Саттон Юнайтед» уволил запасного вратаря Уэйна Шоу, который съел пирог во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2).

Как сообщает « Спорт-Экспресс », После встречи игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении голкипера.

Перед началом матча одна из букмекерских контор принимала ставку с коэффициентом 8 к 1 на то, что Шоу во время игры съест пирог. В итоге голкипер, вес которого составляет 130 кг, сделал это на 83-й минуте.