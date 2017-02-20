Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в первом матче Кубка Гагарина — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первые два периода прошли с небольшим преимуществом хозяев. Они имели несколько голевых моментов, но хорошо выглядел вратарь «Динамо» Бен Скривенс, а в некоторых эпизодах на стороне минчан была удача.

Первая шайба была заброшена лишь на 45-й минуте, когда эффектно сыграл молодой форвард «Локомотива» Егор Коршков, переигравший вышедшего из ворот Скривенса, а затем в непростой ситуации положивший шайбу в ближний угол.

Спустя четыре минуты Петри Контиола реализовал большинство, на что «Динамо» ответило голом Мэтта Эллисона.

В конце игры «зубры» сменили Бена Скривенса на шестого полевого игрока, но создать угрозу воротам Мурыгина не смогли.

«Локомотив» (Ярославль): Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) - Накладал; Тальбо (А) — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин (А), Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Палушай — С. Костицын (А) — Петтерссон; Готовец — Лисовец, Кулаков — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Стась — Павлович (А); Карабань.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Ярославле 23 февраля.

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«Локомотив» 2−1 «Динамо-Минск» Коршков 45` Контиола 49` Эллисон 52`

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн матча.

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