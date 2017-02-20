



Беларусь с 22 февраля ограничивает ввоз свинины из Украины, Польши и России в связи с регистрацией африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Днепропетровской области Украины зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Кроме того, как сообщает Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, в связи с регистрацией АЧС Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины также из отдельных регионов России и Польши.

Поставки ограничиваются из Саратовской и Ивановской областей России, Мазовецкого, Люблинского и Подляского воеводств Польши.

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.