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Беларусь ограничивает поставки свинины из Украины, Польши и России

21.02.2017 21:32 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь ограничивает поставки свинины из Украины, Польши и России

Беларусь с 22 февраля ограничивает ввоз свинины из Украины, Польши и России в связи с регистрацией африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Днепропетровской области Украины зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Кроме того, как сообщает Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, в связи с регистрацией АЧС Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины также из отдельных регионов России и Польши.

Поставки ограничиваются из Саратовской и Ивановской областей России, Мазовецкого, Люблинского и Подляского воеводств Польши.

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

 
 
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Беларусь с 22 февраля ограничивает ввоз свинины из Украины, Польши и России в связи с регистрацией африканской чумы свиней.

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