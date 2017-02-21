21 февраля завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. В заключительный день единственной интригой оставалось то, кто займет 4-ю строку в турнирной таблице.



Фото: junost.org

Последнее место в сильнейшем квартете оспаривали солигорский «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Сильнее оказались горняки, которые и получили преимущество домашнего льда в четвертьфинальной серии с молодечненцами, которые выпали им в соперники в первом раунде плей-офф.

Что касается остальных результатов, то сюрпризы в заключительный день преподнесли «Гомель» и жлобинский «Металлург», обыгравшие в гостях фаворитов, расположившихся на 1-й и 2-й строках.

«Юность-Минск» — «Гомель» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

21 февраля. Минск. МКСРК «Чижовка-Арена». 1132 зрителя.

«Юность-Минск»: Тряничев; Претнар — Ногачев, Михнов — Туркин- Парфеевец; О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Белевич — К. Захаров; И. Усенко — Черноок (К), Абакунчик — Развадовский — Ефименко (А).

«Гомель»: Лобанов (И.Брикун, на буллиты); Сачивко — Мнацян, Хузеев — А. Усенко — Сусло; Филичкин — Хоромандо, Куцырь — А. Колосов — Тополь; Горанин — Рублев, П. Волчек — Мядель — Соломонов; Еронов -Прус, Зайчик — Фадеев — Мусиенко.

Шайбы: 1:0 — Развадовский (Шевченко, 1.46), 2:0 — Ефименко (Джиг, Развадовский, 22.00, в большинстве), 2:1 — Хузеев (24.48), 2:2 — Хузеев (Сусло, А. Усенко, 30.46), 3:2 — К. Захаров (Михнов, Претнар, 40.35, бол.), 3:3 — Прус (Зайчик, 54.20), 3:4 — Тополь (решающий послематчевый буллит).

Буллиты: Соломонов — 0:0 (мимо), Михнов — 1:0, А. Колосов — 1:0 (вратарь), Развадовский — 1:0 (мимо), 1:1 — Тополь, Ефименко — 1:1 (вратарь), Развадовский — 1:1 (вратарь), Тополь — 1:2.

Броски: 27 (13+4+8+2) — 23 (3+13+6+1).

Штраф: 20 (Развадовский — 14, Претнар, Ногачев, Ефименко) — 26 (Соломонов, Филичкин, Еронов, Хоромандо — 14, Прус, Сусло, Тополь).

Лучшие игроки матча: Развадовский — Хузеев, Тополь.

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

21 февраля. Солигорск. Ледовый дворец. 620 зрителей.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев (А) — Демков — Астанков; В. Сушко (А) — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Левша — Никулин — Малиновский; Андрущенко — Питуле — Камбович; И. Сушко, Докшин.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов (59.18); Знахаренко — Станкевич, Землянкин — Семочкин (А) — Журня; Устиненко — Казакевич, Гринь — Спешилов — Амброжейчик; Воробей — Гончаров, Лопачук — Мохорев — Печур (К); Линник — Шагов — Касков; Клявзо, Васильчук.

Шайбы: 0:1 — Амброжейчик (Землянкин, Станкевич, 10.50, в большинстве), 1:1 — Никулин (Левша, 12.20), 2:1 — Левша (Малиновский, В. Сушко, 21.31), 2:2 — Амброжейчик (Мохорев, 27.40), 3:2 — Никулин (43.04), 4:2 — Левко (Карабанов, 55.03).

Броски: 26−35 (11−12, 7−20, 8−3).

Штраф: 10−6.

Лучшие игроки матча: Никулин, Левша — Журня.

«Неман» — «Металлург» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

21 февраля. Гродно. 1080 зрителей.

«Неман»: Саманьков (00.00- 59.10, 59.56−60.00); Метлюк — Марченко, Жидких — Горбаченко — Богдановский; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Бадун — Коршунов (К), Лисичкин — Боярчук — А. Малявко; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский, Дадонов.

«Металлург»: Шегало; Бусилко — Шаповалов, Кувеко — Филин — Кашкар; Аникин — Осипов (К) — Вергунов; Н. Гавриленок — Кравченко, Кубраков — Дашков — Даниленко; Пастухов — Самохин — Билищук; Шуба, Марщенок, Михайлов.

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Коршунов, Ремезов, 22.27), 1:1 — Кувеко (Н.Гавриленок, Кашкар, 34.36), 1:2 — Т. Филин (Кувеко, Кашкар, 40.23).

Броски: 31−26 (7−10, 11−10, 13−6).

Штраф: 4−6.

Вбрасывания: 39−16 (10−5, 15−6, 14−5).

Лучшие игроки матча: Стефанович — Шегало, Т.Филин.

Видео: nemangrodno

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В нижней шестерке 21 февраля прошли три поединка:

«Брест» — «Витебск» — 4:6.

«Могилев» -Беларусь U20 — 4:2.

«Лида» — «Химик» — 10:1.

Теперь по системе плей-офф будет определен обладатель Кубка президента. Владелец этого трофея получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.

Состав четвертьфинальных пар Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6)

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5).

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 4 побед одной из команд. Поединки запланированы на 25 и 26 февраля (на льду команды, занявшей более высокую позицию в «регулярке»), 1 и 2 марта (на площадке соперника с более низким рейтингом). Если четырех игр не хватит для выявления сильнейшего, остальные матчи намечены на 4, 6 и 8 марта.