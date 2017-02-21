﻿ Крэйг Вудкрофт: Игру я бы мог назвать "Вечер сломанных клюшек". 21.by
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Крэйг Вудкрофт: Игру я бы мог назвать "Вечер сломанных клюшек"

21.02.2017 22:02 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в первом матче плей-офф от ярославского «Локомотива» (1:2).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Прежде всего, хочу поздравить тренера хозяев с победой. Это был хороший хоккей, напряженный матч. Игру я бы мог назвать «Вечер сломанных клюшек». Мы дважды сломали клюшки, в результате чего хозяева создали голевые моменты и реализовали их.

— Аарон Палушай покидал лед с помощью медиков. Что с ним? Может ли он пропустить следующий матч?

— Там была игра высоко поднятой клюшкой. Ему попали в лицо, разбили нос. Но он сильный парень, так что он наверняка сыграет в четверг.

— Игра через день. Возможна ли ротация в составе?

— Мы посмотрим, проанализируем прошедший матч, поймем, чего нам не хватило, и тогда примем решение.

 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в первом матче плей-офф от ярославского "Локомотива" (1:2).

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