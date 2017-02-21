Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в первом матче плей-офф от ярославского «Локомотива» (1:2).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Прежде всего, хочу поздравить тренера хозяев с победой. Это был хороший хоккей, напряженный матч. Игру я бы мог назвать «Вечер сломанных клюшек». Мы дважды сломали клюшки, в результате чего хозяева создали голевые моменты и реализовали их.

— Аарон Палушай покидал лед с помощью медиков. Что с ним? Может ли он пропустить следующий матч?

— Там была игра высоко поднятой клюшкой. Ему попали в лицо, разбили нос. Но он сильный парень, так что он наверняка сыграет в четверг.

— Игра через день. Возможна ли ротация в составе?

— Мы посмотрим, проанализируем прошедший матч, поймем, чего нам не хватило, и тогда примем решение.