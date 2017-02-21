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Срок уплаты истек. Налог на тунеядство оплатили более 54 тысяч белорусов

21.02.2017 22:02 — Разное | Tut.by  
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Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам 21 февраля, передает БЕЛТА. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля.


По последним данным, сбор уплатили более 54 тысяч граждан, в бюджет поступило 16,3 млн рублей. В Министерстве рассказали, что многие обратились в местные органы власти с заявлениями об освобождении от уплаты сбора: граждане продолжают предоставлять данные, в том числе через интернет, что они находятся за границей и не являются плательщиками сбора. МНС продолжит рассматривать эти данные.

По данным на утро 20 февраля, последнего дня уплаты сбора, налог оплатили 51,6 тысячи человек.

Оплатить налог на тунеядство позже установленного срока могут те, кто получил извещение после 20 февраля. Также позже могут рассчитаться с казной те, кто обращался в местные исполнительные органы в связи с «тяжелой жизненной ситуацией» или чье дело рассматривают в индивидуальном порядке.

По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.

Напомним, что 19 февраля в областных центрах страны прошли акции против налога на тунеядство, на улицы вышли несколько тысяч человек. 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить «декрет о тунеядстве», а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции прошли мирно и завершились без задержаний.

 

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора.

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