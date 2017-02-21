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Срок уплаты истек. Налог на тунеядство оплатили более 54 тысяч белорусов
Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам 21 февраля, передает
По последним данным, сбор уплатили более 54 тысяч граждан, в бюджет поступило 16,3 млн рублей. В Министерстве рассказали, что многие обратились в местные органы власти с заявлениями об освобождении от уплаты сбора: граждане продолжают предоставлять данные, в том числе через интернет, что они находятся за границей и не являются плательщиками сбора. МНС продолжит рассматривать эти данные.
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Оплатить налог на тунеядство позже установленного срока могут те, кто получил извещение после 20 февраля. Также позже могут рассчитаться с казной те, кто обращался в местные исполнительные органы в связи с «тяжелой жизненной ситуацией» или чье дело рассматривают в индивидуальном порядке.
По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора.
За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.
Напомним, что 19 февраля в
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По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора.
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