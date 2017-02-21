﻿ Власти решили помочь «тунеядцам» и опубликовали для них путеводитель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Власти решили помочь «тунеядцам» и опубликовали для них путеводитель

21.02.2017 19:46 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Путеводитель по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе подробно разъяснены все вопросы, обозначенные в декрете: размер сбора, порядок уплаты и освобождения от уплаты, ответственность за неуплаты и неполную уплату.

Путеводитель содержит информацию и о том, куда идут средства от сбора.

О чем сказано в путеводителе

  • Кто должен платить сбор?
  • Налоговый период
  • Кто освобождается от уплаты сбора?
  • Периоды, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов
  • Содействие гражданам в трудоустройстве
  • Действие Декрета не распространяется
  • Размер сбора
  • Порядок направления извещений о необходимости уплаты сбора
  • Что делать если получил извещение?
  • Сроки уплаты сбора
  • Порядок освобождения от уплаты сбора
  • Ответственность за неуплату или неполную уплату сбора
  • Куда зачисляются суммы сбора и на что они расходуются?

Напомним, 2 апреля 2015 года Александр Лукашенко подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

К ним относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.

Отметим, что в декрете содержится пункт, где указано, что «Гражданин, отбывший административное взыскание в виде административного ареста, признается исполнившим обязанность по уплате сбора». На сегодняшний день налог не уплатили более 80% «тунеядцев», на которых, вполне возможно, будут наложены административные взыскания.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве

Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси 19 февраля.

Напомним также, что Гомельский горисполком освободил гомельчанина от уплаты налога Александра Семенова, который подал иск на налоговую инспекцию, потребовав также признать декрет №3 не соответствующим Конституции Республики Беларусь.

Однако суд Центрального района Гомеля прекратил дело по иску "тунеядца" Александра Семенова в связи с неподведомственностью. 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путеводитель по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» опубликован на

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выселение старожила из Веснинки: какая государственная нужда продавать с аукциона его участок?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика