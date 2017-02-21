|
Власти решили помочь «тунеядцам» и опубликовали для них путеводитель
Путеводитель по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» опубликован на
В документе подробно разъяснены все вопросы, обозначенные в декрете: размер сбора, порядок уплаты и освобождения от уплаты, ответственность за неуплаты и неполную уплату.
Путеводитель содержит информацию и о том, куда идут средства от сбора.
О чем сказано в путеводителе
Напомним, 2 апреля 2015 года Александр Лукашенко
К ним относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.
Отметим, что в декрете содержится пункт, где указано, что «Гражданин, отбывший административное взыскание в виде административного ареста, признается исполнившим обязанность по уплате сбора». На сегодняшний день налог не уплатили более 80% «тунеядцев», на которых, вполне возможно, будут наложены административные взыскания.
Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый
Митинги против налога на тунеядство прошли
Напомним также, что Гомельский горисполком
Однако суд Центрального района Гомеля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путеводитель по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» опубликован на
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии