Путеводитель по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» опубликован на Национальном правовом интернет-портале .

В документе подробно разъяснены все вопросы, обозначенные в декрете: размер сбора, порядок уплаты и освобождения от уплаты, ответственность за неуплаты и неполную уплату.

Путеводитель содержит информацию и о том, куда идут средства от сбора.

О чем сказано в путеводителе

Кто должен платить сбор?

Налоговый период

Кто освобождается от уплаты сбора?

Периоды, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов

Содействие гражданам в трудоустройстве

Действие Декрета не распространяется

Размер сбора

Порядок направления извещений о необходимости уплаты сбора

Что делать если получил извещение?

Сроки уплаты сбора

Порядок освобождения от уплаты сбора

Ответственность за неуплату или неполную уплату сбора

Куда зачисляются суммы сбора и на что они расходуются?

Напомним, 2 апреля 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

К ним относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.

Отметим, что в декрете содержится пункт, где указано, что «Гражданин, отбывший административное взыскание в виде административного ареста, признается исполнившим обязанность по уплате сбора». На сегодняшний день налог не уплатили более 80% «тунеядцев», на которых, вполне возможно, будут наложены административные взыскания.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве .

Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси 19 февраля.

Напомним также, что Гомельский горисполком освободил гомельчанина от уплаты налога Александра Семенова, который подал иск на налоговую инспекцию, потребовав также признать декрет №3 не соответствующим Конституции Республики Беларусь.