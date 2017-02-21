По информации телеканала, стадион сейчас подключают к коммунальным сетям, на постоянную схему теплоснабжения арена будет переведена к лету 2017 года.

Гордость "Лужников" — уникальное покрытие игрового поля, под газоном которого находятся 35 километров инженерных сетей, включая системы обогрева, полива и дренажа.

Стадион станет главной ареной ЧМ-2018 по футболу. Здесь пройдут четыре матча группового турнира, включая открывающую первенство игру с участием сборной РФ, а также 1/8 финала, полуфинал и финал.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.