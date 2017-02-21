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Работа в "Лужниках": как реконструируют главную арену для ЧМ-2018
21.02.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации телеканала, стадион сейчас подключают к коммунальным сетям, на постоянную схему теплоснабжения арена будет переведена к лету 2017 года.
Гордость "Лужников" — уникальное покрытие игрового поля, под газоном которого находятся 35 километров инженерных сетей, включая системы обогрева, полива и дренажа.
Стадион станет главной ареной ЧМ-2018 по футболу. Здесь пройдут четыре матча группового турнира, включая открывающую первенство игру с участием сборной РФ, а также 1/8 финала, полуфинал и финал.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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На московском стадионе "Лужники", который примет Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России, проводятся работы по реконструкции. Смотрите кадры...
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