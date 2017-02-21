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Есть рекорд: мотофристайлист совершил прыжок на движущийся БелАЗ

21.02.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трюк выполнялся с участием карьерных самосвалов, построенных в Беларуси. Мотокроссмен перепрыгнул с 13-тонника БелАЗ-7513, на котором была установлена разгонная платформа, в кузов самого большого самосвала в мире — БелАЗ-75710. При этом оба самосвала двигались.

Есть рекорд: мотофристайлист совершил прыжок на движущийся БелАЗ
© YouTube/Red Bull
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Мотоциклист во время выполнения трюка, который называется Hеart Attack, находился на высоте 18 метров, а расстояние между многотонными машинами — более 20 метров.

Видеоролик был размещен на YouTube-канале Adrenaline Rush накануне и уже набрал более 700 тысяч просмотров. По информации организаторов мероприятия, трюк, который выполнил Ярыгин, стал первым подобным в мире.

Авторы ролика отметили, что трюк выполнялся профессионалом и любителям повторять его не стоит.

 
 
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Российский райдер Владимир Ярыгин впервые в мире совершил прыжок с одного движущегося БелАЗа на другой. Смотрите на видео один из самых опасных трюков в мире.

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