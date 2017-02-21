Трюк выполнялся с участием карьерных самосвалов, построенных в Беларуси. Мотокроссмен перепрыгнул с 13-тонника БелАЗ-7513, на котором была установлена разгонная платформа, в кузов самого большого самосвала в мире — БелАЗ-75710. При этом оба самосвала двигались.

Мотоциклист во время выполнения трюка, который называется Hеart Attack, находился на высоте 18 метров, а расстояние между многотонными машинами — более 20 метров.

Видеоролик был размещен на YouTube-канале Adrenaline Rush накануне и уже набрал более 700 тысяч просмотров. По информации организаторов мероприятия, трюк, который выполнил Ярыгин, стал первым подобным в мире.

Авторы ролика отметили, что трюк выполнялся профессионалом и любителям повторять его не стоит.