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Госпогранкомитет РБ: "безвизовые" иностранцы уезжают без нарушений

21.02.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Посетившие Беларусь в безвизовом режиме иностранные граждане не нарушают пограничного законодательства, покидают страну в установленном порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Госпогранкомитет РБ: "безвизовые" иностранцы уезжают без нарушений
© Sputnik Михаил Пархоменко
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В Беларуси с 12 февраля начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Президентский указ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

"Иностранные граждане, прибывшие в Беларусь в безвизовом режиме, убывают из страны в установленном порядке. Проблем, связанных с их убытием, не фиксируется. Ни один из них органами погранслужбы не привлекался за нарушение порядка пребывания в стране", — сказал Бычковский.

По его словам, пресс-служба белорусского ведомства также не располагает информацией, что российские пограничники обращались к белорусским коллегам с какими-либо претензиями, связанными с незаконным въездом в РФ прибывших в Беларусь без виз иностранцев. "Пока такой информации не поступало. В пресс-службе нет информации, что были факты, связанные с претензиями со стороны РФ", — сказал собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранцы, посетившие Беларусь в безвизовом режиме, покидают ее в установленном порядке, нарушений режима пребывания не зарегистрировано.

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