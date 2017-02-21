Сверхрезультативными выдались вторничные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.



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«Манчестер Сити» со счетом 5:3 одолел «Монако», причем дважды по ходу встречи «горожанам» пришлось отыгрываться.

На гол Бретта Стерлинга монегаски еще в первом тайме ответили точными ударами Радамеля Фалькао и Килиана Мбаппе. На 58-й минуте Серхио Агуэро сравнял счет, но тут же Фалькао оформил дубль — 2:3. После этого мяч оказывались только в сетке ворот «Монако». В течение 11 минут голами отметились сделавший дубль Агуэро, Джон Стоунз и Лерой Сане.

Отметим, что на 50-й минуте Радамель Фалькао не забил пенальти.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Фернандиньо (Сабалета, 62), де Брюйне, Туре, Сильва, Сане, Стерлинг (Навас, 89), Агуэро (Фернандо, 87).

«Монако»: Субашич, Глик, Фабиньо, Менди, Раджи, Лемар, Бернарду Силва (Моутинью, 85), Мбаппе (Жермен, 79), Бакайоко (Дирар, 88), Сидибе, Фалькао.

В другом матче мадридский «Атлетико» обыграл в гостях леверкузенский «Байер» — 4:2.

В первом тайме за «матрасников» отличились Сауль Ньигес и Антуан Гризманн. Вскоре после перерыва Карим Бельараби отыграл один мяч, но практически сразу же Кевин Гамейро реализовал пенальти — 1:3. Автогол Стефана Савича вновь подарил надежду «Байеру». Леверкузенцы имели шанс сравнять счет, но вместо этого пропустили еще один гол, автором которого стал Фернандо Торрес.

«Байер»: Лено, Венделл, Драгович, Топрак, Хенрихс, Арангис, Бельараби (Похьянпало, 66), Хавертц (Фолланд, 56), Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Эрнандес.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хименес, Врсалько, Феррейра Карраско (Торрес, 78), Коке, Габи, Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71).