В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер, большинство — в сфере образования. «Преимущество для нанимателя в том, что у работников пенсионного возраста обычно ниже зарплатные ожидания, но нужно быть готовым к тому, что по первому требованию пенсионера придется искать ему замену», — предупреждают эксперты.



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Вот типичная история для нашего рынка труда людей в возрасте. В одном из столичных детских садов на должности помощницы воспитателя работала пенсионерка. Женщина ушла на больничный, а на работу уже не вернулась: с воспитателем передала заведующей не только больничный, но и заявление на увольнение.

— Вышло очень некрасиво, — сокрушается заведующая. — Когда подходило время продления контракта, я спросила у пенсионерки: «Что будем делать?». «Продлевать», — ответила она. А незадолго до ухода на больничный у нас состоялся разговор: призналась, что больше не хочет работать, и требовала уволить ее в течение трех дней как пенсионерку. Я ответила: «Подождите, я найду человека на ваше место. Ко мне подходили люди, интересовались вакансией, а я ведь говорила, что никто не нужен». Как-то договорились. Ей нужно было подождать две недели до выхода нового человека, но через пару дней женщина ушла на больничный, а потом сообщила, что на работе больше не появится.

Администрация детского сада с женщиной рассталась полюбовно: оформили несколько дней за свой счет, а потом уволили по соглашению сторон.

«Пенсионеров брать на работу экономически выгодно, но рискованно»

— Подобные ситуации в Беларуси, к сожалению, распространены, — комментирует Валентина Огаркова, адвокат Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». — Например, женщина, достигшая пенсионного возраста, устраивается гардеробщиком в школу, а через четыре месяца хочет уйти на такую же работу в учреждение образования через дорогу, где ей просто обещают платить на 5 рублей больше. В такой ситуации работник зачастую просит нанимателя согласовать увольнение «в связи с выходом на пенсию». А руководитель, которому предстоит принять соответствующее решение, не понимает, почему, если он нанимал работника, уже достигшего пенсионного возраста, он должен одобрить увольнение «в связи с выходом на пенсию». В то же время, руководитель интуитивно ощущает, что в нашей стране может найтись какой-то закон, при котором пенсионерка окажется права, а он — нет.

Во всех спорных ситуациях с лицами предпенсионного возраста и достигшими пенсионного возраста Валентина Огаркова советует руководителям любых организаций не тратить время и средства на разбирательства и споры, а расставаться с ними по соглашению сторон.

Срочный трудовой договор (разновидностью которого является и трудовой контракт) невозможно расторгнуть без причины по одному только желанию работника. С другой стороны, наниматель обязан расторгнуть такой договор по требованию работника. К требованиям, помимо прочего, относятся «болезнь и другие уважительные причины (состояние здоровья, выход на пенсию, необходимость ухода за больными членами семьи и др.), препятствующие выполнению работы по трудовому договору».

Наниматель не обязан верить работнику на слово. Он вправе требовать документального подтверждения наличия тех или иных уважительных причин — и самостоятельно оценить степень их уважительности. Как правило, состояние здоровья, препятствующее выполнению работы, подтверждается результатами медицинского освидетельствования (заключением медико-реабилитационной экспертной или врачебно-консультативной комиссии). Таким образом, и ухудшение зрения, и одышка — всё может спровоцировать внезапную необходимость для работодателя удовлетворить желание сотрудника уволиться. Очевидно, что в белорусских реалиях найти пенсионера с состоянием здоровья, которое не препятствовало бы работать, проблематично.

Решение проблемы лежит не в правовой плоскости. Наниматель должен сфокусироваться на создании условий, при которых пенсионер не захочет уходить: материально поддерживать его, объявлять благодарности, вручать подарки к Новому году, например, внукам, организовывать походы в театр или на выставки и т.д. — то есть повышать лояльность таких работников к конкретному нанимателю (или даже к конкретному руководителю). Конечно, существует и второй вариант — просто не брать на работу лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Однако это не так просто реализовать.

— В Беларуси сложилось так, что на определенные должности: вахтеры, уборщики, гардеробщики и т.д. — нанимают работников пенсионного возраста. Это экономически обоснованный шаг. Но он влечет определенный риск. Идя на этот риск, наниматель должен быть готов, что пенсионер сегодня с ним, а завтра — нет, и по первому требованию ему нужно искать замену.

«Контракты продают работникам как преимущество»



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На самом деле, это одно из косвенных последствий широкого распространения в Беларуси контрактной формы найма. Международная организация труда рекомендует нанимателям заключать со своими работниками бессрочные трудовые договоры. Однако абсолютное большинство белорусов работает на условиях срочного трудового контракта. В практике Валентины Огарковой есть только одна белорусская компания, где со всеми работниками заключают бессрочные трудовые договоры (и при поиске специалистов «продают» это работникам как преимущество).

— Большинство белорусов считает, что контракт лучше бессрочного трудового договора, в первую очередь, именно для них, для работников, потому что за работу на условиях срочного трудового контракта предусмотрено повышение оклада, — объясняет Валентина. — Но ведь это заблуждение. Любой вид трудового договора позволяет сторонам установить желаемый уровень зарплаты. Это несвязанные вещи.

По мнению адвоката, специалисты, работающие на условиях срочных трудовых контрактов, часто приходят на работу с мыслями: «Нужно сидеть, не высовываться и работать так, чтобы со мной продлили контракт» — или: «Как бы мне уже дотянуть до конца контракта и отсюда ретироваться!» А сотрудники, работающие на условиях бессрочных трудовых договоров, начинают свой рабочий день с мыслью: «Как бы мне сегодня потрудиться лучше, чем вчера?». Так что, быть может, имеет смысл говорить о том, что вид трудового договора влияет на состояние экономики?