Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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— Я с бывшим мужем познакомилась 13 лет назад. Мы вместе работали, и наше сближение произошло так быстро, что для многих это было шоком. Особенно для его матери. Она с самого начала была настроена не очень положительно насчет меня. Хоть этого и не показывала до определенного времени. Все годы, которые я прожила с ее сыном, она и словом не обмолвилась, зато потом я узнала от нее про себя много интересного. Я старше своего мужа на 5 лет. До встречи с ним я жила гражданским браком с человеком, от которого у меня был сын 5 лет. Но по причине его постоянного пьянства я ушла от него, потому что не было больше сил терпеть его двухнедельные запои. Да и жила я с ним только ради ребенка. Хотелось, чтобы у сына был хоть какой-то отец. Но только с годами понимаешь, что это было ошибочное решение. Вот в такой период очередного запоя, когда я окончательно приняла расстаться с прежним мужчиной, и появился мой будущий муж.

Ему было почти 25 лет, мне почти 30. Наши отношения развивались стремительно. Я себя ощущала самой счастливой женщиной на свете. Мне казалось на то время, что меня никто никогда в жизни так не любил, как он. Я нашла в нем свою отдушину за все 4 года, которые прожила с пьющим человеком. Были красивые ухаживания, цветы, предложение выйти замуж. Была встреча с родителями, а через 5 месяцев наша свадьба. Мы были оба счастливы. Мужем было принято решение усыновить моего сына, чтоб мальчик носил его фамилию и она не отличалась от фамилии наших совместных детей. Через год у нас родилась дочка, в которой папа души не чаял, потому что она была точной его копией. И начались семейные будни.

Подрастали дети, мы старались для них быть хорошими родителями. Оглядываясь назад, я только сейчас понимаю, что полностью ушла в семью, растворилась в детях, забыла о себе и о муже. Всегда старалась быть образцовой хозяйкой. У меня всегда было наготовлено, в доме был порядок и чистота, полный погреб закаток на зиму, во дворе море цветов. Успевала и в огороде, и на работу, и с детьми, но для мужа старалась тоже находить время. За все 10 лет совместной жизни я не припомню ни одной серьезной ссоры. Как более старшая по возрасту старалась сглаживать такие моменты, не доводя дело до скандала. У него такая работа, что не всегда мы могли найти время на совместный отдых, но тем не менее старались всегда выехать куда-нибудь на природу с детьми отдохнуть, сходить в кино, в гости к друзьям. Очень часто сослуживцы мужа приходили к нам в гости. Никогда не отказывала, была гостеприимной хозяйкой.

И когда 3 года назад случилось то, что случилось, были шокированы все: и родня, и наши сослуживцы, и я с детьми. К мужу на работу прислали молодую курсантку, которая была моложе моего мужа на 10 лет. В начале ничто не предвещало беды. Я даже и подумать не могла, что между ними может что-то возникнуть. Помогала ей во всем как молодой. Всегда и мужу говорила, чтобы ей помогал по работе, поздравлял с 8 Марта, ведь она была единственная женщина в мужском коллективе. Если бы я тогда могла знать, что сама его и подтолкнула в ее объятия. Я до последнего ничего не замечала. Пока мне не стали говорить близкие и друзья, чтоб я внимательно присмотрелась и поговорила с ним. А его мать мне конкретно сказала, что заметила за сыном явное увлечением данной девушкой.

В один прекрасный день я просто набралась смелости, посмотрела распечатку его разговоров и была шокирована. В ней были сплошные звонки и эсэмэски только с ней, особенно по ночам. После этого были с ним разговоры, в которых он только отнекивался от отношений с ней, ссылался на решение только рабочих вопросов. Тогда мной совместно с его родителями было принято решение поговорить и с ней, и с ее матерью, где нас клятвенно заверили, что между ними ничего нет и быть не может, потому что у него семья и дети. Он, в свою очередь, тоже клялся, что у них только деловые отношения, но в разговоре один раз проговорился мне про пирсинг, который есть у нее в пупке. Я тогда не придала этому значения, но в ходе всех этих разборок уже было явно видно, что между ними далеко не служебные отношения. Он был очень взбешен тем, что мы разговаривали с ней и ее матерью. Но так решили его родители, я их поддержала. В тот период бывший, наверное, рассчитывал на то, что никто ничего не узнает и их отношения будут продолжаться втайне от всех. После этого и начался весь тот кошмар, через который прошли все.

Я в тот момент находилась на грани нервного срыва, мне все происходящее казалось страшным сном. Находилась под действием негативных эмоций. Постаралась для нее устроить такой мораторий, старалась выжить с работы, умудрилась перевести работать в другой город, чтоб была подальше от моего мужа, в надежде, что расстояние им будет помехой для встреч.

Чтобы как-то отвлечь бывшего мужа от его пассии, мы поехали отдохнуть всей семьей в Крым. Я для того, чтобы хоть как-то его удержать, решилась на беременность. Но по результату ему было глубоко наплевать. Он находился в таком состоянии, что ему никто на то время не был нужен: ни я, ни дети. Он видел только одну ее. Я по своей наивности сказала про беременность его матери, так как считала ее лучшей свекровью, доверяла ей все свои секреты. Но ее ответ меня поверг в ступор. Мне было сказано: «Зачем тебе этот ребенок? У тебя проблем мало?». И я, не найдя понимания ни у него, ни у свекрови, как последняя дура, решилась на аборт. Если бы я тогда только знала, чем мне это обернется уже в очень скором времени.

Через два месяца я узнаю, что подружка мужа беременна, причем срок зачатия совпадает с тем временем, когда я сама убила нашего с ним ребенка. И он этого не скрывал. Сложно сейчас передать словами, что тогда происходило со мной. Я старалась всеми правдами и неправдами его удержать. Для меня было таким потрясением, когда я получила уведомление из суда о том, что он подал в суд на развод от моего имени, когда я была в больнице. Я было шокирована такой подлостью с его стороны. А он объяснил это тем, что был пьян и не понимал, что делает. Но меня тем не менее из больницы встретил, привез домой и уехал к ней, якобы для того, чтобы расстаться с ней. И… пропал на всю ночь. В таком моральном напряжении мы прожили несколько месяцев. И я, не выдержав холодности и отчужденности с его стороны, предложила пожить раздельно, чтоб каждый смог спокойно все обдумать и решить, как дальше жить. И это была моя вторая ошибка.

Уехав к своим родителям, он принял решение в очередной раз подать на развод. Я его просила не разрушать нашу семью, подумать хорошо и не рубить сплеча. Ведь я на себе испытала, что значит жить без отца. Мои родители тоже развелись и, как ни печально, по той же причине. Отец ушел к молодой, бросив мою мать с двумя детьми. Через 3 месяца нас развели.

В этот промежуток времени я пыталась с ним разговаривать, плакала, умоляла, унижалась, но все было безрезультатно. К моему удивлению, его родители даже не пытались нас помирить, ни разу не собрали вместе, чтоб поговорить. Даже не знали о том, что нас развели. Не могу без слез вспоминать, что со мной происходило в тот период, который затянулся на долгих два года. Я была на грани нервного срыва, ходила, как тень, похудела на 20 кг, и жила, и не жила. Прошла все стадии расставания. Потеряла работу, жила с детьми только на одни алименты, а бывший только насмехался надо мной. К тому времени он уже переехал жить к ней, потому что она родила ему дочь за день до нашего развода. Как я нашла в себе силы жить дальше, до сих пор не пойму.

Мне предложили работу в другом городе, и я, не раздумывая, оставила свой дом и уехала с детьми. Так сложились обстоятельства, что нашла нам жилье, и люди мне попадались, которые помогали мне, чем могли. Все стало вроде бы и налаживаться, только не было у меня на душе покоя. Еще очень долгое время бывший меня не оставлял. Приезжал, терзал мне душу, пользуясь тем, что я его люблю. До последнего я не теряла надежды, что он образумится и вернется. Но я так в нем ошибалась. Было такое ощущение, что он стал совершенно другим человеком, и я его узнала с совершенно другой стороны. К тому времени он уже пышно отпраздновал свою свадьбу и наслаждался жизнью с молодой женой. Мне очень тяжело было принять решение оборвать с ним всяческие отношения. Потому что я чувствовала, что он высасывает из меня последние жизненные силы. И мне это удалось, хотя было очень больно и тяжело осознавать, что все в прошлом и возврата к той жизни больше не будет.

Дети тоже пережили очень сильный стресс. Сын наотрез отказался общаться с отцом, сказав мне, что хочет поменять фамилию, потому что не хочет иметь такого отца. Все дело в том, что бывший как-то проговорился дочке, что у ее брата другой папа, а не он. А дочка, которой на тот момент было 8 лет, не сообразив ничего, сказала об этом моему сыну. Что тогда началось… Парень, которому на тот момент было уже 16 лет, перестал учиться, меня игнорировал во всем. Я не понимала и не знала, как с ним вести себя, что делать, не могла трезво рассуждать, потому что сама находилась в таком состоянии, что мне нужна была моральная и психологическая поддержка. Я ее искала, но найти не могла. Пыталась читать психологические сайты, ходить на консультации к психологу, но, наверное, такие были психологи, что мне их лекции просто не помогали. Я была в растерянности.

Сейчас сыну уже 18 лет. Служит в армии. Понемногу мы стали находить общий язык, начинаем понимать друг друга. Сын старается звонить мне почти каждую неделю, хоть до армии мог не звонить мне неделями. Спустя три года я уже могу более или менее спокойно рассуждать о том, что произошло, и адекватно оценивать свои поступки, которые совершала тогда. Виню себя в том, что произошло, потому что не могла здраво мыслить в то время, и никто не подсказал, не научил, как надо было правильно строить отношения в семье. Анализируя свои ошибки, стараюсь делать определенные для себя выводы, чтоб в дальнейшем не допускать их. Много раз пыталась наладить отношения между бывшим и нашей дочерью, но пока ничего не получается. Он считает, что нет ничего страшного в том, чтоб познакомить его дочь от нового брака и нашу дочь, забирать ее к себе домой. А я против этого.

Дочка после ухода отца тоже испытала на себе определенный стресс. Папа все 8 лет был рядом с ней, она не была обделена его вниманием, любовью, участием отца в ее жизни. Для нее было большим потрясением узнать, что папа ушел жить к другой тете, что у него есть еще дочка и что папа больше не будет жить с ней. Ведь с его уходом ушло все то, что было у девочки. Жизнь коренным образом поменялась. Поэтому дочка во многом винит и его, и его жену. А ездить к ним она отказалась категорически. Я пыталась с ней разговаривать, что-то объяснять. А папа считает, что это я настраиваю ребенка против него, не даю с ним общаться. Иногда доходит до абсурда. Звоню, прошу, чтоб приехал к дочери, потому что давно ее не видел, а у него никогда нет на это времени. Постоянно какие-то отговорки. У меня уже начало складываться впечатление, что я насильно навязываю человеку его же ребенка. Были мысли обратиться в суд, чтоб ему установили время и дни, когда он должен видеться с дочерью. Но пока жду, что, возможно, проснется совесть. Ведь он считает нормой видеться с дочкой раз в полгода. Совсем не интересуется ни ее жизнью, ни учебой, ни состоянием здоровья. А живет он всего лишь в 40 минутах езды от нас. Я понимаю, что теперь у него своя семья, другие заботы, но и нашу дочь тоже не следует забывать и вычеркивать из своей жизни.

Да, не буду скрывать, что мне очень обидно за моих детей. Я по себе знаю, что значит жить без отца. Наш отец тоже ушел из семьи и до сих пор с нами не общается, хоть и прошло уже более 20 лет. И поэтому исходя из собственного негативного опыта хочу, чтоб хоть мои дети не испытывали на себе такое же отношение отца. Пыталась с ним поговорить, донести до него свое видение этой проблемы, но он упрямый и не считает нужным прислушиваться к моему мнению. Возможно, он по-своему и любит дочь, но это никак не проявляется в его отношении к ней.

Глядя на дочку, и я мучаюсь, потому что в душе обидно и за детей, и за себя. Нет, не скажу, что я жалею себя. Наверное, я по-прежнему, несмотря даже на то, как он обошелся с нами, продолжаю испытывать к нему определенные чувства. Знаю, что ничего уже между нами больше не будет, но в душе все равно жду чего-то. Вот это состояние и незнание, как самостоятельно с этим справиться, и побудило меня написать вам. Хочу с вашей помощью разобраться в себе. Потому что вроде бы и научилась за эти годы жить без него, рассчитывать только на себя, самой принимать какие-либо решения, касающиеся моей жизни и жизни моих детей. Но что-то внутри гложет меня, не дает мне его забыть. Много читала про незавершенные отношения. Про то, что надо отпустить их и жить дальше. Застряла я в прошлом. Все умом понимаю, а как на деле это сделать? Не знаю. Я даже не пытаюсь начинать новых отношений, потому что чувствую, что я просто не готова для них все по той же причине — он. Стараюсь вообще не думать о нем, не общаться с ним, но бывают такие моменты, что накатывает, и не могу с собой ничего поделать. Опять начинаю заниматься самобичеванием и самоедством, продолжаю себя винить себя в том, что произошло. Он же в свою очередь ведет себя как совершенно чужой человек. Стараюсь общаться с ним только по вопросам, которые касаются нашей дочери. Потому что вопросы, связанные с сыном, его уже не волнуют. Я постаралась наше общение свести к минимуму, потому что его эсэмэски с предложениями встречаться тайком от жены считаю унизительными. У меня не укладывается в голове, как можно предлагать такое женщине, с которой прожил вместе 10 лет. Но почему-то даже эти негативные факты не помогают мне его забыть.

Сама себя заставляю ходить и в бассейн, и просто выходить гулять с дочкой по вечерам, чтоб только не сидеть дома. Стала больше внимания уделять себе и своему внешнему виду, но что-то все равно меня гложет и тяготит. Нет той легкости в душе и радости жизни. Живу, как по инерции. Посоветуйте, как мне справиться с самой собой. Просто чувствую, что самостоятельно я не смогу это сделать, а жизнь проходит мимо меня.

Комментарий психолога:

— Спасибо вам за смелость, откровенность и желание рассказать о своей боли. Очень надеюсь, что вы сможете найти что-то полезное для себя.

Сам факт написания письма, размышление над ним, уже является терапевтичным. Вы как будто начинаете видеть себя со стороны (наблюдающее Я), позволяете себе заново переживать ситуацию и чувства (метод экспозиции).

Поскольку ваша ситуация достаточно типична, будем надеяться, что кто-то сможет избежать плачевных последствий, увидев в ней что-то похожее и вовремя изменив к лучшему, пережив ваш опыт заочно.

Семейные истории сложны не только потому, что в них есть место двум совершенно разным людям. Это касается детей, родственников и знакомых. Они принимают непосредственное участие, и каждый получает свою дозу страданий.

Ваши предки, присутствуя бессознательно, в виде семейных и жизненных сценариев, влияют на вашу жизнь. Два брака потерпели неудачу. Эта тема достойна размышления для того, чтобы осознать родовые, семейные, передающиеся от других поколений закономерности, таким образом держать их под контролем. Осознавая подобные вещи, мы можем освободиться от них. Важно понять, что же в истории ваших родителей и других предков, и в вашем детском опыте могло вызвать подобные результаты в вашей жизни.

Стремительное начало отношений — это первый настораживающий факт. Период от знакомства до брака — это не только приятные встречи, конфеты-букеты, ухаживание. Это время узнавания и проверки. Важно понять, насколько вы знаете человека, можно ли на него положиться не только в прекрасное романтическое время, но и в трудные будни. Насколько ваш партнер верен, открыт, смел, умеет ли справляться с трудностями и поддерживать, вы, к сожалению, не узнали. По статистике — прочность брака напрямую зависит от длительности отношений до брака.

Тот факт, что вы из одних (деструктивных, созависимых, разрушающих вас) отношений быстро перешли в другие, тоже достаточно опасен. Понимаю, что это казалось волшебным избавлением. Однако из-за контраста вы могли быть еще более необъективны. Деструктивные отношения говорят не только о вашем избраннике, но как это ни печально, о вас. Это тема вашей безопасности и личностных границ, за которые вы ответственны сами. Полезно было бы после таких отношений взять паузу, чтобы разобраться в себе, своей семейной истории, травмах, границах. Без знания себя сложно строить здоровые отношения.

Новые отношения были для вас спасением, но боюсь, что человека вы выбрали нового, но сами не очень изменились. Понятие «антисценарий» — это иллюзия свободы, когда противоположный выбор (пил — не пьет), кажется, спасает от несчастья, однако в результате возвращает к истокам. Предостеречь от этого может только понимание себя, своих скрытых и насущных мотивов, потребностей. Выбор должен осуществляться по более сложным критериям, чем противоположность, иначе, убегая от прошлого, вы снова оказываетесь у него в плену.

Согласна с вами: так хочется, чтобы нас принимали, семья партнера нас поддерживала, во что бы то ни стало. И так больно, когда этого не происходит. Вы пишете, что свекровь недолюбливала вас. Однако до развода вы не очень придавали этому значения. Вы предпочитали умалчивание открытому диалогу и прояснению отношений. Похожей стратегии придерживались и с мужем (не замечать то, что вам не нравится). Умение наладить отношения и преодолеть конфронтацию — важный навык, который мог бы помочь вам в личностном росте и понимании не только свекрови, но и вашего мужа.

Неполезно прятаться от неудобных отношений в тесных иллюзиях, полезно прояснять, учиться понимать точку зрения другого и находить точки соприкосновения. Так вы сможете обогащаться опытом и получать больше безопасности, уважая другие точки зрения. О потребностях и желаниях нужно заявлять прямо, не ожидая, что другие должны догадываться о них. Вам очень важно учиться понимать себя и людей, просить, принимать заботу, доверять без наивности, полагаясь на реальные качества человека, выстраивать здоровые границы.

В ваших отношениях с мужем вы очень старались, были прекрасной хозяйкой, полностью отдали себя семье. Я думаю, никто, и ваш муж тоже, не сможет вас упрекнуть в обратном. Однако есть часть ваших отношений, которая для вас до сих пор осталось тайной. Это доверие, открытость, знание человека таким, какой он есть. Очень похоже, что вы несли больше ответственности за семью, благополучие и отношения, чем партнер. Вы больше старались, сглаживали, пытались сделать так, чтобы вам обоим было хорошо. На первый взгляд, ничего предосудительного в этом нет, но в этом-то и смысл.

Где место воле мужчины, его решениям, его значимости, ценности, когда вы все сделали за него? Пытаться всё контролировать, угодить, предвосхитить, решить, выдает в вас человека уязвимого, неуверенного, недооцененного, ранимого, с низкой самооценкой. Это лишает партнера возможности проявить себя. Осознав это, вы сможете учиться принимать заботу, полагаться на партнера, сотрудничать, доверять. Баланс ответственности и процессов «брать — отдавать» делает отношения прочными.

Мужчины согласятся со мной: для того чтобы чувствовать себя любимым, нужен не только порядок в доме. Не менее важно чувство нужности, авторитета, доверия, уважения и ценности. Скорее всего, вам неприятно это читать, однако ценность вашего мужа для вас была в том, чтобы он был вашим мужем и вы могли его любить. Быть собой, героем, мужчиной для него возможности было немного. Мы с вами можем обвинить его в трусости, однако быть смелым очень трудно, когда нет возможности быть собой, получать поддержку, быть уверенным, что тебя поймут. Он выбрал быть смелым в других отношениях.

Треугольник — это не причина, а последствия неразрешенного семейного кризиса. Сначала наступает неудовлетворенность, она накапливается, и при невозможности быть искренним, открытым, понятым, удовлетворенным, энергия жизни уходит из семьи. Непереносимо больно и сложно пережить измену, это затрагивает не только семью, но и глубинные структуры личности, самооценку, картину мира, представление о себе. В таких обстоятельствах очень тяжело сохранять здравый смысл, однако контролировать, нападать, вызывать чувство вины, преследовать — это подливать масла в огонь.

Если бы мы могли получить искренний ответ мужчины, который запутался в двух женщинах, он бы сказал, что чувствует себя виноватым и растерянным, распятым или разорванным пополам. Он хотел бы, чтобы этого не было, чтобы никто не узнал, хотел бы вернуть все назад, но это невозможно. Минимум — это получить возможность быть понятым, принятым таким какой он есть: виноватый, запутавшийся и страдающий. И как же сложно предоставить это понимание человеку, который не исполнил свои обещания, предал. Те, кто смог это сделать, имеют возможность преодолеть кризис и сделать отношения лучше.

Учиться понимать близкого человека нужно в более безопасных обстоятельствах, каждодневно, в мелких сложностях. Когда у пары есть возможность говорить искренне, не вызывая чувства вины у другого, делиться своими сомнениями, страхами, неудовлетворенностью, то вы учитесь поддерживать друг друга, узнавая всё больше и больше. На таких условиях меньше вероятность выстроить стену и обнаружить, что ты живешь не с тем человеком, за которого выходила замуж.

Свекровь оказалось более прозорливой и мудрой, как это ни больно осознавать. И это может обижать и злить вас еще больше. Она знает вашего бывшего мужа, своего сына, лучше, чем вы. Она предвидела, что ваши отношения могут быть непрочными, понимала раньше, чем вы, что он увлекся, а беременность — это манипуляция и проблема, отнюдь не выход. Все это грустно, однако есть выход и в этой трудной ситуации. Нужно возродить ваши чувства, которые, скорее всего, очень подавлены (обычно это последствия детских травм). Те чувства, которые помогают понимать себя и партнера. Отличить счастливого, довольного, влюбленного в вас мужа от несчастного, изменяющего с другой не очень трудно. Но это можно сделать, только вернув контакт с собой.

Вы пишете, что пережили все стадии развода. Вы выстояли, встали на ноги, научились жить без мужа, это очень большое достижение. Вы большая молодец! Вы можете этим гордиться. Вместе с тем есть много непрожитых тем и эмоций. Это продолжает и будет продолжать вас связывать. Постарайтесь понять, зачем вам нужна любовь к бывшему мужу. Возможно, вы любите не его, а свое состояние счастливой жены, может быть, это о вашей потребности быть в семье, быть хорошей хозяйкой, о ком-то заботиться. Если так, то это не о нем, а о вас! Это ваши достоинства, ваши желания и потребности. Важно при этом найти человека, которому это действительно нужно.

Когда вам удастся пережить все негативные чувства, которые являются естественными в ситуации потери, то можно будет двигаться дальше. Поняв, на что вы злитесь, вы сможете лучше осознать ваши собственные потребности. Каждый раз, когда вы сердитесь на бывшего мужа или на свекровь, останавливайте себя и задавайтесь вопросом: о каких моих потребностях говорит этот гнев? Свекровь не поддержала вас — это о вашем желании иметь поддержку, бывший муж не проявляет инициативы встречаться с дочерью — это ваша потребность воспитывать детей вдвоём.

Помним, что все потребности достойны уважения и удовлетворения, при этом взрослый человек ответственен за свое благополучие сам. Обижаясь, гневаясь, вы ждете от окружающих какого-то определенного поведения, распознавая в гневе свои потребности, вы учитесь управлять своей жизнью. Здоровые способы взаимодействия с партнером: говорить о своих и его чувствах, уважать их, слушать, просить, давать право выбора, понимать, сотрудничать.

Расставание немыслимо без чувства вины. Обычно оно разъедает исподволь, уничтожая самооценку мыслями типа: я все испортила, она лучше, моложе, я несексуальна, я плохая, меня любить нельзя. Переживания вызывают интоксикацию и чаще протекают по детским сценариям. В тексте письма вы прямо не осознаете вину, скорее, пытаетесь себя оправдать или получить поддержку, это выдает ваши переживания. Обнаружив их, тоже можно и нужно использовать на свое благо. Вы сможете ваши смутные сомнения переформулировать в зону вашего развития. Это будет большая удача для вас.

«Неправильно полностью растворяться в семье». Если эта мысль сопровождается жалостью к себе, пользы это не принесет. «Мне нужно учиться распределять приоритеты между семьей, работой, отношениями и собой» — прекрасный вывод, которому сложно, можно и нужно следовать. Эти новые направления нужно учиться практиковать каждодневно, чтобы они из идей стали вашими привычками и характером. Они отзываются большей гармонией, свободой, адаптивностью. Я верю, что вы справитесь с ситуацией, сможете отпустить ваши обиды и боль, получив из прошлого опыта много пользы.

Не отречься от своего прошлого, сделать его достоянием, фундаментом, опорой. Прошлое способно сделать вас сильнее и гармоничнее, и, соответственно, более счастливой. Критерием может послужить чувство, когда вы с благодарностью отпустите вашего бывшего мужа. Сказав: «Прощаю за боль. Благодарю за счастье. Это всё была моя жизнь. Я отпускаю тебя». Такой точкой заканчиваются все эмоции между вами как мужчиной и женщиной, как мужем и женой. И вы сможете благополучно и безопасно строить ваши отношения как родители. Это будет безопасно для ваших детей.

Пока процесс расставания не завершен эмоционально, все чувства не прожиты, они мучают не только вас, в них участвуют дети. Они до сих пор вовлечены в этот эмоциональный водоворот, отравлены им. Они любят вас, поэтому вместе с вами переживают обиду и гнев. Разница в том, что он был ваш мужчина, ваши чувства оправданы. Детям он отец, им нужно получать заботу и родительскую любовь, и не менее важно иметь возможность любить его. Дети вовлечены в ваши отношения между мужчиной и женщиной. Пока у них не было другого выхода.

Я верю, что вы справитесь, вы уже проделали очень большую работу. Говорят: «Перемелется, мука будет». Похоже, вы усердно мололи все это время, теперь осталось замесить тесто, испечь пирог, справить поминки и начать строить планы на будущее, где вы лучшая версия себя прошлой. Будьте счастливы!