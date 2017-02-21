Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии.

Среди конкурсантов — две представительницы Беларуси — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя . Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу, а возможность поболеть за Дашу представится уже в ближайшую субботу 25 февраля в 20.00 на НТВ и интернет-портале Sputnik Беларусь.

Со словами поддержки и напутствиями к белорусским участницам конкурса "Ты супер" обращаются многие известные персоны, среди них и популярный в Беларуси врач-диетолог и благотворитель Ирина Кабасакал.



© Sputnik / Виктор Толочко Поддержать белорусок на шоу "Ты супер!" можно в мобильном приложении

"Я желаю девочкам успеха. Я желаю им вспомнить победу Ксении Ситник на Евровидении. А о чем это говорит? Это говорит о том, что белорусы и белоруски голосистые, и у нас очень большой потенциал. Я верю в победу, я желаю искренне победить, и я уверена, что они победят. Вот я прямо сейчас говорю — победят!", — сказала Кабасакал.

Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченя. Для этого нужно прислать свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместить их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТысупер! и #НастяТысупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Пожелание Ирины Кабасакал белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравченя слушайте на радио Sputnik Беларусь.