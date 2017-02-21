Оценив состояние здоровья местных мужчин, доктор Трабской амбулатории Светлана Борель решилась на эксперимент: уговорила десять человек, имеющих лишний вес, на участие в проекте.

Цель проекта — профилактика метаболического синдрома, который ведет к артериальной гипертензии. Борель признается, что не собирается сажать участников проекта на жесткую диету или заставлять наматывать круги на школьном стадионе.



© Sputnik Павел Лисицын Фитнес и больше клетчатки: мужчин в Ивьевском районе убеждают худеть

"Хотя бы немножко чтобы ограничили себя во всех этих вкусностях, сладостях, копченостях. Я не собираюсь заставлять всех есть поголовно капусту, нет-нет. У нас же не концлагерь. Я надеюсь на сознательность самих мужчин. Я не могу сказать "нет" жареной картошке, но если они уменьшат хотя бы размер сковородки, то уже будет результат", — сказала Борель.

Один из участников проекта Валерий рассказал, что ощущает нехватку физнагрузки. Огород перепахивает мини-трактором, дрова не колет, потому что дом отапливается газом.

Уже неделю Валерий старается не наедаться на ночь. А весной настроен в качестве профилактики перекопать хотя бы часть огорода вручную.

Первые результаты — сброшенные килограммы и потерянные сантиметры на талии — доктор рассчитывает увидеть через полгода.