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Диета по-деревенски: в белорусской глубинке учат мужчин худеть
22.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Оценив состояние здоровья местных мужчин, доктор Трабской амбулатории Светлана Борель решилась на эксперимент: уговорила десять человек, имеющих лишний вес, на участие в проекте.
Цель проекта — профилактика метаболического синдрома, который ведет к артериальной гипертензии. Борель признается, что не собирается сажать участников проекта на жесткую диету или заставлять наматывать круги на школьном стадионе.
© Sputnik Павел Лисицын
"Хотя бы немножко чтобы ограничили себя во всех этих вкусностях, сладостях, копченостях. Я не собираюсь заставлять всех есть поголовно капусту, нет-нет. У нас же не концлагерь. Я надеюсь на сознательность самих мужчин. Я не могу сказать "нет" жареной картошке, но если они уменьшат хотя бы размер сковородки, то уже будет результат", — сказала Борель.
Один из участников проекта Валерий рассказал, что ощущает нехватку физнагрузки. Огород перепахивает мини-трактором, дрова не колет, потому что дом отапливается газом.
Уже неделю Валерий старается не наедаться на ночь. А весной настроен в качестве профилактики перекопать хотя бы часть огорода вручную.
Первые результаты — сброшенные килограммы и потерянные сантиметры на талии — доктор рассчитывает увидеть через полгода.
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Социальный проект, направленный на нормализацию массы тела мужчин трудоспособного возраста, инициировала и начала реализовывать молодой доктор Трабской...
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