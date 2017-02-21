﻿ Диета по-деревенски: в белорусской глубинке учат мужчин худеть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Диета по-деревенски: в белорусской глубинке учат мужчин худеть

22.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Оценив состояние здоровья местных мужчин, доктор Трабской амбулатории Светлана Борель решилась на эксперимент: уговорила десять человек, имеющих лишний вес, на участие в проекте.

Цель проекта — профилактика метаболического синдрома, который ведет к артериальной гипертензии. Борель признается, что не собирается сажать участников проекта на жесткую диету или заставлять наматывать круги на школьном стадионе.

Диета по-деревенски: в белорусской глубинке учат мужчин худеть
© Sputnik Павел Лисицын
Фитнес и больше клетчатки: мужчин в Ивьевском районе убеждают худеть

"Хотя бы немножко чтобы ограничили себя во всех этих вкусностях, сладостях, копченостях. Я не собираюсь заставлять всех есть поголовно капусту, нет-нет. У нас же не концлагерь. Я надеюсь на сознательность самих мужчин. Я не могу сказать "нет" жареной картошке, но если они уменьшат хотя бы размер сковородки, то уже будет результат", — сказала Борель.

Один из участников проекта Валерий рассказал, что ощущает нехватку физнагрузки. Огород перепахивает мини-трактором, дрова не колет, потому что дом отапливается газом.

Уже неделю Валерий старается не наедаться на ночь. А весной настроен в качестве профилактики перекопать хотя бы часть огорода вручную.

Первые результаты — сброшенные килограммы и потерянные сантиметры на талии — доктор рассчитывает увидеть через полгода.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальный проект, направленный на нормализацию массы тела мужчин трудоспособного возраста, инициировала и начала реализовывать молодой доктор Трабской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Брэсце малады чалавек пагражаў саскочыць з 14-га паверха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика