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Гидромет о погоде 22 февраля: мокрый снег и до +7°С

22.02.2017 09:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в среду: ожидаются порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 22 февраля: мокрый снег и до +7°С
© Фото: pixabay.com
Оранжевый уровень опасности из-за погоды продлен до 24 февраля

Ранее синоптики предупредили, что действие оранжевого уровня опасности в Беларуси продлено до конца рабочей недели из-за плохой погоды.

"Будет облачно с прояснениями, утром в отдельных районах кратковременный снег, днем преимущественно по западной половине республики – мокрый снег с дождем", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем ожидается порывистый ветер, а максимальная температура воздуха составит от –2°С до +4°С, по юго-западу – до +7°С. 

В Минске, по информации синоптиков, ближе к вечеру также начнутся мокрый снег и дождь, а днем термометры покажут 0..+2°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, ближе к вечеру также начнутся мокрый снег и дождь, а днем термометры покажут 0..+2°С.

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