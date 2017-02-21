МИНСК, 22 фев – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в среду: ожидаются порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что действие оранжевого уровня опасности в Беларуси продлено до конца рабочей недели из-за плохой погоды .

"Будет облачно с прояснениями, утром в отдельных районах кратковременный снег, днем преимущественно по западной половине республики – мокрый снег с дождем", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем ожидается порывистый ветер, а максимальная температура воздуха составит от –2°С до +4°С, по юго-западу – до +7°С.

В Минске, по информации синоптиков, ближе к вечеру также начнутся мокрый снег и дождь, а днем термометры покажут 0..+2°С.