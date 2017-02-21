В завершившемся 21 февраля регулярном чемпионате белорусской экстралиги украинский форвард «Юности» Андрей Михнов набрал 70 (28+42) баллов в 39 поединках. Его средняя результативность составила 1,8 очка за матч.



Андрей Михнов. Фото: belarushockey.com

В истории белорусских чемпионатов лишь два хоккеиста добивались лучшего показателя, и случилось это в далеком сезоне-2000/01, когда у форварда «Гомеля» Андрея Шевелева было 2,06, а у его одноклубника Дмитрия Овсянникова — 1,92 (учитывались только те игроки, которые поучаствовали хотя бы в трети матчах «гладкого» первенства). С тех пор никто и близко не подбирался к подобным числам.

За прошедший с тех пор период лучшая статистика была у выступавшего за новополоцкий «Химик» россиянина Дмитрия Кириленко — 1,56 в «регулярке"-2006/07.

Напомним, в нынешнем сезоне Михнов побил рекорд 13-летней давности по количеству очков, набранных за одну встречу. В октябрьском свидании с «Химиком» он отметился в протоколе 11 (4+7) раз.