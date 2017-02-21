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Хоккеист "Юности" показал лучшую среднюю результативность в чемпионате Беларуси за 16 лет
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В истории белорусских чемпионатов лишь два хоккеиста добивались лучшего показателя, и случилось это в далеком сезоне-2000/01, когда у форварда «Гомеля» Андрея Шевелева было 2,06, а у его одноклубника Дмитрия Овсянникова — 1,92 (учитывались только те игроки, которые поучаствовали хотя бы в трети матчах «гладкого» первенства). С тех пор никто и близко не подбирался к подобным числам.
За прошедший с тех пор период лучшая статистика была у выступавшего за новополоцкий «Химик» россиянина Дмитрия Кириленко — 1,56 в «регулярке"-2006/07.
Напомним, в нынешнем сезоне Михнов
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В завершившемся 21 февраля регулярном чемпионате белорусской экстралиги украинский форвард "Юности" Андрей Михнов набрал 70 (28+42) баллов в 39 поединках. Его средняя...
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