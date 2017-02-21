Белорусские автомобилисты в попытке сэкономить покупают вместо четырех шин две. А потом задаются вопросом: хорошие шины лучше и безопаснее ставить на заднюю ось, а «лысые покрышки» вперед или все-таки наоборот? На тестовом полигоне в Финляндии мы поставили на два одинаковых VW Golf разные шины, чтобы ответить на этот вечный вопрос. Полученные результаты справедливы для автомобилей как с задним, так и с передним приводом.





Что советуют эксперты?

Белорусская реальность такова, что в попытках сэкономить водители покупают лишь пару новых колес. Вторая пара — чаще всего лысая резина — ее поставим на заднюю ось. Объяснить финским пилотам-испытателям, для чего нам на один автомобиль нужно поставить разные шины, задача нереальная.

Видеоверсия эксперимента от наших партнеров, канала Test-drive TV Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На черном Golf спереди установлены шипованные шины именитого скандинавского производителя с отличными сцепными свойствами. На задней оси — тоже шипованные, но не самые выдающиеся по характеристикам шины. Заметьте: мы даже не досконально имитируем вполне типичную белорусскую ситуацию, когда спереди шипы, а сзади вполне может быть «всесезонка» или даже летняя резина — от этого финны точно упали бы в обморок. На синем Golf все наоборот: хорошая резина установлена на задней оси, а на передней — посредственная.

Эксперты во мнении относительно того, где нужно устанавливать хорошие и так себе шины, разделились. В Беларуси принято считать, что хорошую резину лучше ставить на переднюю ось — тормозной путь меньше, разгон увереннее. Логично!

Европейские эксперты утверждают, что шины с хорошим сцеплением (если уж жизнь заставила) лучше ставить на заднюю ось. Аргументируют тем, что такой вариант минимизирует риск заноса — с ним справиться сложнее. А в случае аварии боковой удар с большей вероятностью может привести к тяжелым последствиям. Передняя же часть кузова имеет специальные энергопоглощающие зоны, и в целом фронтальный удар менее опасен. Тоже не поспоришь.

Что говорят реальные испытания?

Чтобы проверить, как и на что влияет «разношинница», мы выбрали стандартный набор испытаний: оба автомобиля будут разгоняться и тормозить сначала на льду, а затем на снегу. Время разгона до 30 км/ч будет замеряться в секундах, тормозной путь с 30 км/ч — в метрах. За точность результатов отвечает профессиональный измерительный комплекс V-BOX. А чтобы исключить «помощь» электроники, все системы — ABS, трекшн-контроль и ESP — отключаем.





Итак, разгон и торможение на льду. Когда спереди установлена шипованная, но не самая хорошая резина, Golf много буксует и долго тормозит. До скорости 30 км/ч на чистом льду он разгоняется за 9,9 секунды, а для полной остановки с такой скорости ему требуется 14,9 метра.





Берем черный Golf — здесь на передней оси стоят шины с хорошими сцепными свойствами. И это очень сильно влияет на показатели: время разгона до 30 км/ч сокращается до 6,3 секунды, а для полной остановки нужно гораздо места — 11,6 метра. То есть разница почти 30%!

Повторяем замеры, но уже на снегу. Беспристрастный V-BOX регистрирует данные: синий Golf разгоняется до 30 км/ч за 6 секунд, а для полной остановки ему нужно 8,9 метра. Даже хорошие шипованные шины на снегу особого преимущества не имеют. Так оно и вышло: черный автомобиль до 30 км/ч разогнался за 5,4 секунды, а остановился за 8,4 метра.

Итог такой: если уж жизнь заставляет выбирать, на какую ось ставить покрышки получше, ставьте их на переднюю ось. На скользком покрытии ваш автомобиль будет иметь лучшую разгонную динамику и гораздо меньший тормозной путь. Как показала профессиональная измерительная аппаратура, разница может составлять 30% и более.

Вспомните ситуации, когда на МКАД собирается «паровозик» — тормозной путь в этих случаях имеет решающее значение. Значит, хорошие шины определенно должны стоять спереди? На снегу это не будет иметь значения, потому что разбежка небольшая, а вот на утренней ледяной корочке хорошая шипованная шина спереди примерно на 30% увеличивает вероятность благополучного исхода.

В чем секрет безопасности?

Но так ли часто автомобилистам приходиться экстренно тормозить или разгоняться с газом в пол?





Ежеминутно мы «испытываем» другие характеристики своих шин, а именно — запас поперечного сцепления. Заходя в поворот даже на 30−40 км/ч, рассчитываем на то, что шина справится с боковыми перегрузками и обеспечит нормальное сцепление. Хорошие шины позволяют проходить повороты на большей скорости. Поэтому важно знать, как поведет себя автомобиль в повороте, если на переднюю и заднюю ось обуты шины с разными сцепными свойствами.

Отправляемся на извилистую ледяную трассу. Конечно, по чистому льду мы ездим не каждый день, на таком покрытии достаточно небольшой скорости, чтобы почувствовать разницу.





Протяженность ледяной трассы — около километра. На трассе есть несколько прямых участков и крутых поворотов.

Первым запускаем синий Golf с посредственными шинами на передней оси, и хорошими — на задней. Точку замера мы специально выбираем в повороте после длинной прямой, чтобы пилот не мог сильно разогнаться, получить результат, а потом уже просто выскочить на обочину. Круг засчитывается, только если он пройден идеально чисто, без малейшего касания снежного покрова на обочине.

С «лысыми» покрышками на передней оси машина еле разгоняется, отвратительно тормозит, поэтому приходится ехать очень-очень аккуратно. Нужно тщательно выбирать траекторию, плавно рулить, аккуратно тормозить, потому что без ABS колеса мгновенно блокируются. Получается медленно, но безопасно. За пять зачетных кругов не было даже намека на «аварии» — автомобиль просто плавно катился по траектории, пусть и на не самой высокой скорости. Время круга — 1,38−1,39 минуты.





Запускаем черный Golf. В первом же повороте на скорости буквально 20−30 км/ч автомобиль становится поперек дороги. Задняя ось мгновенно и резко срывается в занос, машина проходит повороты исключительно «боком», как в дрифте.

Если скорость в повороте около 40−50 км/ч, то черный Golf чаще проходит его задней осью вперед. Неважно, насколько плавно пилот старался повернуть руль — центробежная сила срывает задние шины с траектории. Требуются отточенные рефлексы — мгновенная коррекция рулем и филигранная работа газом.





Первые кругов 5 «аварии» происходили едва ли не в каждом втором повороте. Машина либо касалась снежной обочины, либо вылетала на нее (чаще всего — задом), либо ее разворачивало на льду. Буквально наматываясь на руль и во всех виражах глядя в боковые окна, пилот все же смог показать стабильные результаты — 1,34 -1,35 минуты.

Быстрее? Да. Но какой ценой! Несколько десятков «аварий», безостановочное руление, подбор безопасной скорости. Нет, это не езда, а тренажер для дрифтеров!

Мы специально пустили за руль другого пилота, не предупредив об «особенностях» установки шин, — и он не смог проехать ни один поворот без вылета или разворота на черном автомобиле! А на синем Golf он сходу проехал буквально на секунду медленнее опытного пилота.





Судя по замерам скорости, черный Golf смог выиграть только за счет более уверенного разгона и торможения. На прямых участках он разгонялся на 10−20 км/ч больше и позволял начинать торможение на 3−5 метров позднее — это повлияло на результат. Но зато в поворотах — почти наверняка вылет или разворот!

«Так у меня ж ESP, ничего страшного не произойдет» — скажет читатель. И будет неправ. По завершении испытаний мы включили все электронные системы, и снова запустили оба автомобиля на ледяную трассу. Все повторилось! Синий Golf ехал плавно и безопасно, причем ESP даже ни разу не сработала, потому что не было и намека на занос. Черный Golf умудрялся «дрифтить» и с включенной ESP. Его точно также периодически выносило на обочину, пару раз разворачивало…

Мнение

Разные шины на передней и задней оси — это априори опасно. Вопрос только в степени опасности. Когда спереди «так себе» шины, на скользком покрытии увеличивается тормозной путь, но при этом автомобиль стабилен и более предсказуем. А водитель, зная о посредственных характеристиках, едет плавнее, тише и безопаснее.





Когда на передней оси хорошие шины, картина кардинально меняется — короче тормозной путь на льду, но зато любой вираж с ледяной корочкой может стать последним. Резкий и почти неисправимый занос, вплоть до разворота — вспомните, о скольких ДТП с формулировкой «не справился с управлением» мы читаем за неделю?

Безусловно, каждый автомобилист решает сам: как и что ставить. Но мы рекомендуем ставить шины с хорошим сцеплением на заднюю ось, ведь соблюдать безопасную дистанцию легче, чем управлять автомобилем в заносе, не имея отточенных навыков экстремального вождения.