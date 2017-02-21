Лидеры кампании «Говори правду» проводят в областных центрах общественные слушания по поводу отмены декрета № 3. По словам Татьяны Короткевич, они будут и дальше продолжать добиваться его отмены «всеми доступными законными и мирными способами, включая мирный протест».





На встрече с гродненцами лидеры кампании Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев еще раз озвучили свою позицию:

— Мы считаем декрет № 3 несправедливым и говорим о том, что его надо отменять и запускать национальный диалог. То, что мы должны сегодня делать — это сопротивляется этой несправедливости. Для того, чтобы быть услышанными, можно использовать различные методы. Это и сбор подписей, и обращения в местные администрации, и мирные уличные акции, — отметила Татьяна Короткевич, — сейчас много людей, которые не заплатили налог на тунеядство. Это тоже форма протеста.





— Но будет еще лучше, если ты не только не заплатил, но и пошел в местную администрацию и написал там заявление с требованием освободить от налога. Если там тебе откажут, то надо идти выше, — сказал Андрей Дмитриев.

Лидеры кампании в качестве примера привели судебное заседание в Гомеле, где гомельчанин подал в суд над налоговую. Кстати, вчера суд Центрального района Гомеля прекратил рассмотрение гражданского дела против налога на тунеядство — «ввиду неподведомственности», а комиссия, которая создана при горисполкоме, освободила подавшего в суд на налоговую Александра Семенова от уплаты сбора.

— Мы видим, что когда градус стал чуть выше, власть начала действовать вот таким образом. Ведь помимо того, что человека освободили от налога, ему еще и работу предложили. И тут очень важна поддержка общественности, — рассказала Татьяна Короткевич. Подобные общественные слушания пройдут также в Новополоцке и Гомеле.





Собравшиеся рассказывали свои истории, описывали походы в налоговую и местную администрацию, где получали отказы.

— Только 17 процентов просьб людей об освобождении от налога на тунеядство были удовлетворены в первых инстанциях. Надо идти дальше.

— Но почему мы должны ходить? — спрашивали гродненцы.

— Здесь стоит вопрос о том, чего мы хотим добиться: изменения ситуации или обидеться на власть. Мы хотим отменить декрет № 3, но еще больше хотелось бы, чтобы это движение, когда люди поняли что нужно идти и доказывать, а не обижаться и втихаря решать свои проблемы, и дальше развивалось. И для этого есть много мирных способов. Это и сбор документов, и походы по администрациям, и рассказы в прессе, и в конце концов мирные уличные акции. Что касается тунеядцев, то мы промониторили ситуацию. И оказалось, что в центрах занятости всего лишь 40 тысяч вакансий, а людей, которым прислали «письма счастья» гораздо больше.





По словам лидеров кампании, принятие декрета № 3 — неэффективная мера в том числе и с точки зрения экономики и экономии ресурсов. Было бы эффективнее, если бы сумму, которую потратили на все действия, связанные с тунеядцами — их выявление, составление списков, рассылка писем и переписка с людьми — просто распределили бы местным бюджетам.