Срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год, введенного декретом президента Республики Беларусь №3 "О предупреждении социального иждивенчества" в Беларуси истек 20 февраля 2017 года. В простонародье данный "сбор" получил название "налог на тунеядство" и вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию населения страны.

Гомеле" title="Марш рассерженных белорусов в Гомеле" class="">

Гомеле" title="Марш рассерженных белорусов в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Кампания против "тунеядцев" пока принесла бюджету только $8,6 млн

Действительно, у этого нормативного акта есть ряд весьма сомнительных сторон, как с точки зрения права, так и с позиций политической и экономической целесообразности. Планируя вышеуказанный декрет, белорусские чиновники, похоже, "забыли про овраги". Вроде бы как здравая идея социальной справедливости, желание вывести из тени серые доходы, заложенные в основу идеи декрета, должны были прийтись по душе абсолютному большинству населения, за исключением асоциальных лиц без определенного рода занятий, а также участников сомнительных схем. Тем не менее, этого не произошло, так как итоговый документ, а тем более его исполнение, оказались достаточно далеки от первоначального замысла.

Неоднозначные положения декрета №3

Фактически декрет планировался "в пользу бедных", однако коллизии и откровенные "ляпы", изначально допущенные в тексте документа, привели к тому, что его жертвами как раз таки и стали многие малоимущие. Классический пример: от уплаты сбора освобождаются жители сельских населенных пунктов или поселков городского типа, которые ведут личное подсобное хозяйство, а как же быть с жителями многих районных центров Беларуси, где частный сектор — это та же деревня, и подсобное хозяйство зачастую единственный источник дохода для семьи?

Еще один момент: в первоначальной редакции декрета, в случае если семья воспитывает ребенка в возрасте до семи лет, от уплаты сбора освобождался один из родителей, за исключением случаев, когда малолетний находится в учреждении образования с круглосуточным режимом пребывания. Однако с 1 января 2017 года в текст внесены изменения, и родители детей от 3 до 7 лет не подпадают под действие декрета — только при условии, что их ребенок воспитывается в семье, то есть не получает дошкольное образование. Однако нужно признать, что качественное воспитание одного ребенка, даже посещающего детский сад, это достаточно тяжелый труд, нередко просто исключающий возможность трудоустройства, не говоря уже о том, что иногда в семье одновременно воспитываются двое малолетних детей. В этом случае хорошо, что разработчики декрета додумались включить в список "освобожденных" одного из родителей детей-инвалидов, а также лиц, воспитывающих троих и более несовершеннолетних.

Кроме вышеперечисленных проблемных вопросов головной болью для руководства страны стали многочисленные "перегибы на местах", возникшие на стадии исполнения декрета. Извещения о необходимости уплатить сбор направлялись людям, сокращенным с государственных предприятий, умершим, однако по халатности чиновников числящимся в списках, тем, кто многие годы находится за границей, и даже сотрудникам силовых структур, не проходящим по учетам ФСЗН.

С учетом размаха деятельности по выявлению "иждивенцев" оказалось, что таковых у нас в стране 470 тысяч, что само по себе выглядит сомнительным и явно нуждается в корректировке. Недаром практически все граждане, побывавшие на выездных приемах сотрудников Администрации президента, выходили от чиновников с решением об освобождении от уплаты сбора.

Декрет до Майдана не доведет

Естественно, столь неразборчивое внедрение спорной нормы, фактически затронувшей каждого 20-го жителя страны, не добавило политических очков действующей власти. Ведь достаточно просто спрогнозировать реакцию жителя маленького городка, где с работой не так уж и просто, если ему еще и предлагают ежегодно уплачивать 360 рублей родному государству.



© Sputnik / Мария Амелина Акция против декрета о "тунеядцах" в Гомеле

На этом фоне вновь взбодрилась радикальная оппозиция, состояние которой в последние годы можно было охарактеризовать словами "пациент скорее мертв, чем жив". При этом козыри в руки радикалам попали "откуда не ждали", и только традиционная организационная слабость и несовместимость националистических идей с белорусским менталитетом не позволила отечественным "сьвядомым" организовать действительно серьезные акции протеста.

Тем не менее, нужно констатировать, что все силы, стремящиеся к дестабилизации ситуации в нашей стране, действительно обрадовались и восприняли декрет №3 как подарок свыше. Недаром некоторые ресурсы, включая "флагманов" белорусского интернета, столь рьяно взялись освещать "протесты", явно завышая количество участников акций и их влияние на общую ситуацию.

При этом и ежу понятно, что никакого Майдана под бело-красно-белым флагом в Беларуси не будет, то есть "оставь надежду всяк сюда входящий". Попытки оседлать социальную повестку неоднократно предпринимались отечественными оппозиционерами, однако по итогу, по ряду причин, основные из которых изложены выше, получался "пшик".

Декрет необходимо серьезно пересмотреть не под угрозой атаки сбитых летчиков оппозиционной эскадрильи, а потому, что его дальнейшее применение в нынешнем виде подрывает авторитет белорусского государства в глазах граждан. Вспомним строки государственного гимна про то, как мы "шчыра сябруем, сілы гартуем у працавітай, вольнай сям'і", а разве может быть "у працавітай сям'і" 470 тысяч иждивенцев? Ответ очевиден, что нет.

Естественно, отменять недавно принятое решение не имеет смысла, тем более что в самой идее декрета есть рациональное зерно. Из всех предложений по судьбе этого документа наиболее приемлемым видится идея партии ЛДП о приостановке его исполнения и создании соответствующей комиссии, однако, думается, что даже такое решение не является оптимальным. Дело в том, что в этой связи возникнет очередная коллизия, так как 51,6 тысячи граждан уже уплатили данный сбор. Адекватной мерой видится не отмена либо консервация декрета, а максимально оперативное внесение изменений, которые позволят в разы сократить перечень "тунеядцев", исключить из него добропорядочных граждан. Кроме того, с чиновниками местных исполнительных органов власти и налоговых служб необходимо провести цикл образовательных семинаров, как по применению декрета, так и по работе с людьми, ибо в основном именно формализм и чванство на местах являются первопричиной протестных настроений.

Кроме того, по прошествии определенного времени, необходимо вдумчиво проанализировать результаты реализации декрета. Так как, возможно, расходы по организации деятельности, направленной на выявление "иждивенцев", принуждение их к уплате сбора значительно превысят доходы от самого налога, которые даже сейчас, когда количество "тунеядцев" явно преувеличено, в идеальном случае 100% оплаты составят около 84 миллионов долларов США, что по государственным меркам совсем немного.