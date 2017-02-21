Все смартфоны Lenovo будут продаваться под брендом Lenovo moto, производство смартфонов под другими наименованиями (Vibe, Motorola) прекращается, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директор мобильного подразделения Lenovo в регионе Восточная Европа Алексей Клочков.



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Lenovo выкупила Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд долларов в 2014 г. По данным Gartner, на данный момент объединенная компания не входит в пятерку мировых лидеров по поставкам смартфонов (3, 4 и 5-е места занимают другие китайские компании – Huawei, Oppo и BBK).

Сейчас идет интеграция бизнеса мобильного подразделения Lenovo c Motorola, вырабатывается совместная модель развития и сложности, неизбежно сопутствующие интеграционным процессам, могли отразиться на продажах, говорил Клочков осенью 2016 г.

Мобильное подразделение Lenovo сейчас убыточно – в основном потому, что китайская компания так и не сумела интегрировать мобильный бизнес Motorola, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Удачная или неудачная идея?

Соединение двух брендов – не очень удачная идея, считает Муртазин: поклонники Motorola не будут покупать эти аппараты, поскольку это «ненастоящая» Motorola, а аппараты Lenovo привлекательны не из-за бренда, а из-за соотношения цены и качества, считает Муртазин. При этом попытки Lenovo продвигать в России бренд Motorola показали, что его уже успели основательно забыть, добавляет он.

«Компанию Motorola в России помнят. Использование бренда moto может принести Lenovo дополнительные продажи и лояльность покупателей», – прогнозирует президент «Евросети» Александр Малис.

Появление смартфонов под брендом Lenovo moto вместо устройств Motorola вряд ли как-то повлияет на продажи гаджетов Lenovo, считает сотрудник другого ритейлера. Покупателя смартфонов с брендами Lenovo или Lenovo moto будет интересовать, скорее, функциональность телефона и его цена, а не название, считает собеседник «Ведомостей».

Новые смартфоны под брендом Lenovo moto будут представлены 26 февраля на выставке MWC 2017.