﻿ Lenovo прекращает выпуск смартфонов под брендом Motorola. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Lenovo прекращает выпуск смартфонов под брендом Motorola

22.02.2017 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все смартфоны Lenovo будут продаваться под брендом Lenovo moto, производство смартфонов под другими наименованиями (Vibe, Motorola) прекращается, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директор мобильного подразделения Lenovo в регионе Восточная Европа Алексей Клочков.


Фото: TUT.BY

Lenovo выкупила Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд долларов в 2014 г. По данным Gartner, на данный момент объединенная компания не входит в пятерку мировых лидеров по поставкам смартфонов (3, 4 и 5-е места занимают другие китайские компании – Huawei, Oppo и BBK).

Сейчас идет интеграция бизнеса мобильного подразделения Lenovo c Motorola, вырабатывается совместная модель развития и сложности, неизбежно сопутствующие интеграционным процессам, могли отразиться на продажах, говорил Клочков осенью 2016 г. 

Мобильное подразделение Lenovo сейчас убыточно – в основном потому, что китайская компания так и не сумела интегрировать мобильный бизнес Motorola, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.


Удачная или неудачная идея?

Соединение двух брендов – не очень удачная идея, считает Муртазин: поклонники Motorola не будут покупать эти аппараты, поскольку это «ненастоящая» Motorola, а аппараты Lenovo привлекательны не из-за бренда, а из-за соотношения цены и качества, считает Муртазин. При этом попытки Lenovo продвигать в России бренд Motorola показали, что его уже успели основательно забыть, добавляет он.

«Компанию Motorola в России помнят. Использование бренда moto может принести Lenovo дополнительные продажи и лояльность покупателей», – прогнозирует президент «Евросети» Александр Малис.

Появление смартфонов под брендом Lenovo moto вместо устройств Motorola вряд ли как-то повлияет на продажи гаджетов Lenovo, считает сотрудник другого ритейлера. Покупателя смартфонов с брендами Lenovo или Lenovo moto будет интересовать, скорее, функциональность телефона и его цена, а не название, считает собеседник «Ведомостей».

Новые смартфоны под брендом Lenovo moto будут представлены 26 февраля на выставке MWC 2017.

Читайте также:

Lenovo показала VR-совместимые ноутбуки Legion и новые возможности виртуальной реальности

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь все ее смартфоны будут продаваться под маркой Lenovo moto.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси растет количество мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика