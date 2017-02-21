Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца февраля перейдет в один из клубов китайской суперлиги, сообщает Mirror.



Уэйн Руни. Фото: Reuters

По информации издания, сам футболист уже решился на переход, а руководство «Манчестер Юнайтед» дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к трансферу.

Отмечается, что Руни не покинул бы клуб до того, пока не побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за «МЮ».

По информации The Sun, зарплата Уэйна в Китае может составить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провел 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.