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Руни согласился на переезд в Китай, где станет самым высокооплачиваемым футболистом мира

22.02.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца февраля перейдет в один из клубов китайской суперлиги, сообщает Mirror.


Уэйн Руни. Фото: Reuters

По информации издания, сам футболист уже решился на переход, а руководство «Манчестер Юнайтед» дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к трансферу.

Отмечается, что Руни не покинул бы клуб до того, пока не побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за «МЮ».

По информации The Sun, зарплата Уэйна в Китае может составить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провел 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

 
 
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни до конца февраля перейдет в один из клубов китайской суперлиги, сообщает Mirror.

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