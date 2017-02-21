В суде Центрального района города Минска началось рассмотрение дела в отношении бывшего футболиста сборной Беларуси Николая Рындюка.



Николай Рындюк. Фото с сайта fc-smorgon.by

Он обвиняется в даче взятки уже осужденному экс-директору департамента судейства Белорусской федерации футбола Александру Жукову в размере 100 евро. По словам прокурора, целью взятки было получение прибыли при помощи выигрышной ставки в букмекерской конторе.

Рындюк признал вину в части даче взятки, но отрицает корыстный умысел.

Будет обновлено.

Справка TUT.BY. Николай Рындюк, известный в прошлом белорусский футболист, проведший 13 матчей и забивший 3 мяча за национальную сборную Беларуси, по делу Жукова проходил свидетелем и дал показания в суде еще 3 ноября прошлого года.

Тогда он рассказал, что в конце мая 2016 года «Сморгонь» в первой лиге преследовала череда неудач и как главный тренер он был неудовлетворен судейством. Поскольку предстоял важный матч с гомельской командой, попросил Жукова назначить на предстоящую игру судьей Андрея Сороку. При этом арбитре, по словам Рындюка, «команда играла более уверенно», кроме того, он имеет опыт судейства матчей высшей лиги. Жуков, по словам Рындюка, ничего не обещал, но сказал, что поможет с назначением Сороки, «если будет возможность». В итоге назначение состоялось, «Сморгонь» выиграла матч, претензий к судейству ни у кого не было.

Спустя неделю Рындюк привез в Минск и передал Жукову в его кабинете две купюры по 50 евро. Сумма предварительно была согласована с Сорокой. В суде Рындюк подчеркнул, что деньги Жукову он принес по собственной инициативе. Банкноты тренер положил на стол перед спортивным чиновником. Жуков, по словам Рындюка, сказал: «Коля, не надо». После передачи денег были задержаны и Жуков, и Рындюк. Затем тренер «Сморгони» написал заявление в милицию о даче взятки.

Николай Рындюк тренировал «Сморгонь» с 2015 года. Сейчас работает специалистом по продажам. Во время игровой карьеры выступал за белорусские клубы БАТЭ, «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Шахтер», «Сморгонь». В России играл за «Локомотив» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Кристалл» (Смоленск), «Рубин» (Тюмень), в Турции — за «Газиантепспор», в Китае — за «Шанхай Жучен», «Гунчжоу», «Нанкин Йойо», в Латвии — за «Даугаву» (Даугавпилс) и «Динабург» (Даугавпилс), в Узбекистане — за «Машъал» (Мубарек), «Динамо» (Самарканд) и «Навбахор» (Наманган).



Николай Рындюк. Фото: Reuters

Чемпион Беларуси (1999), серебряный призер чемпионатов Беларуси (2004, 2010), бронзовый призер (2003). Бронзовый призер чемпионата России (1998, 1999). Обладатель Кубка Беларуси (2003), обладатель Кубка Латвии (2008).

В составе молодежной сборной провел 16 матчей (4 гола), в составе национальной команды страны — 13 игр (3 мяча).

Бывший наставник БАТЭ и сборной Беларуси Юрий Пунтус называл Рындюка «талантливейшим футболистом», наряду с Александром Глебом и Виталием Кутузовым лучшим из тех, кого он тренировал за свою карьеру.