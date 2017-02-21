Чем выше поднимается столбик термометра, тем сильнее ощущается весна. А официально попрощаться с зимой можно будет на Масленицу — 25 февраля. И, конечно, без блинов здесь не обойтись. Команда TAM.BY составила гид по минским заведениям, где можно найти классику народной кухни в интересных вариациях с нестандартной начинкой или подачей.



Фото: lido.by

Где: ул. Кульман, 5б, пр-т Независимости, 49. Сколько: от 1 рубль 34 копейки

Всеми любимый ресторан-бистро тоже сгодится для обеда или ужина в честь Масленицы — ассортимент блинов широкий и включает варианты и для сладкоежек, и для любителей мясных угощений. Все это по приемлемым ценам. Из интересных вариантов можно отметить блинчики с сыром и брокколи, а также с яблоком и клюквой.



Фото: facebook.com/depomiensk

Где: ул. Октябрьская, 23 Сколько: от 3 рублей

Ламповый район улицы Октябрьской давно уже закрепился в сердцах фанатов стритфуда как классического американского в виде сэндвичей и хот-догов, так и исконно славянского вроде блинов. В меню «ДЭПО» — несколько десятков видов угощения, поэтому если вы хотите потратиться на праздник Масленицы — выбор очевиден. В составе блинов можно найти все, что угодно: различные сыры, от Моцареллы до Дор Блю, соусы, овощи и фрукты, мясо и «мясозаменители» для вегетарианцев, кукурузу, яйца, бекон и грибы.





Где: ул. Я. Коласа, 37, пр-т Независимости, 16, пр-т Независимости, 89, ул. Бобруйская, 6, ул. П. Глебки, 5, ул. Налибокская, 1 Сколько: от 3 рублей 50 копеек

Блинчики на завтрак — обязательная часть меню сети ресторанов народной кухни «Васильки». Здесь помогают начать правильное утро с блинчиков с курицей, сыром, грибами и творогом. А в расширенной версии меню можно найти мачанку с блинами, в состав которой входит курица, бекон, лук, шампиньоны и лисички — все это под сливочным соусом и по демократичным ценам.



Фото: vk.com/restoransvoi

Где: пр-т Независимости, 22 Сколько: от 5 рублей 50 копеек

Ресторан народной кухни априори настраивает на «масленичный» лад. Блины здесь долго искать не придется — в меню есть несколько вариантов: со сметаной, с семгой, с мачанкой и лисичками. Последнее кажется весьма интересным, особенно если белорусские лесные грибы вы видите только по праздникам.





Где: ул. Кульман, 3 Сколько: 6 рублей

Квартира-хамелеон, которая днем выглядит как уютное кафе, а вечерами заполняется неоном и страстью самого настоящего клуба, в десертном меню прячет всего один вариант блинчиков. Но что-то подобное найти в других заведениях Минска сложно. Блинчики «Креп Сюзетт» подаются с мороженым и сиропом на основе апельсинового ликера — интересное сочетание, верно?





Где: ул. П. Бровки, 22 Сколько: 6 рублей

Еще один интересный представитель семейства «блинных» водится в Loft Cafe. Здесь известное угощение подают с сыром Филадельфия, который в обычное время чаще сочетается с рисом и рыбой в японской еде. Помогает раскрыть вкус блюда соус из лесных ягод.





Где: пр-т Независимости, 83, пр-т Независимости, 186, ул. Бурдейного, 13, ул. Жилуновича, 15, ул. Мележа, 1 Сколько: 9 рублей 70 копеек

В популярной минской сети, известной в первую очередь своей пиццей, можно отыскать вариант «масленичного» угощения — блинные рулетики с лососем. Дополняют общую картину блюда помидоры черри, укроп, салат, плавленый сыр, майонез и хрен.



Фото: traktir.by

Где: пр-т Победителей, 11. Сколько: от 12 рублей 70 копеек

Во-первых, это заведение интересно тем, что блюда готовят в самой настоящей русской печке. Блины — не исключение. А во-вторых, здесь на Масленицу можно подарить себе самую настоящую блинную «бомбу» — целый пирог с белыми грибами, запеченный на сковородке. Или поужинать «по-купечески», выбрав привычное блюдо с начинкой из икры.





Где: ул. Кульман, 40 Сколько: 15 рублей

В известном пивном ресторане отдельной категории с блинами в меню нет, зато есть интересное блюдо с ними в составе. Это «Кайзершмаррн» — традиционный баварский десерт. Ломтики блинов подаются в карамели с ромовым изюмом и хлопьями миндаля, а приправляется это все ванильным мороженым, сливовым вареньем и яблочным пюре. Кстати, 26 февраля в «Друзьях» можно будет найти и специальное блинное меню по случаю Масленицы.





Где: ул. Интернациональная, 33. Сколько: 19 рублей.

В уютном кафе «Грай» блины можно найти только в комплексе с мачанкой, зато они не простые, а из гречневой муки. Кушаются вместе с домашней колбаской, беконом, свининой, луком, сливками и шампиньонами.

А где вы пробовали в Минске вкусные блины? Расскажите об этом в комментариях и поддержите своими отзывами любимые заведения в каталоге TAM.BY .