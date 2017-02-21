Чем выше поднимается столбик термометра, тем сильнее ощущается весна. А официально попрощаться с зимой можно будет на Масленицу — 25 февраля. И, конечно, без блинов здесь не обойтись. КомандаTAM.BYсоставила гид по минским заведениям, где можно найти классику народной кухни в интересных вариациях с нестандартной начинкой или подачей.
Всеми любимый ресторан-бистро тоже сгодится для обеда или ужина в честь Масленицы — ассортимент блинов широкий и включает варианты и для сладкоежек, и для любителей мясных угощений. Все это по приемлемым ценам. Из интересных вариантов можно отметить блинчики с сыром и брокколи, а также с яблоком и клюквой.
Ламповый район улицы Октябрьской давно уже закрепился в сердцах фанатов стритфуда как классического американского в виде сэндвичей и хот-догов, так и исконно славянского вроде блинов. В меню «ДЭПО» — несколько десятков видов угощения, поэтому если вы хотите потратиться на праздник Масленицы — выбор очевиден. В составе блинов можно найти все, что угодно: различные сыры, от Моцареллы до Дор Блю, соусы, овощи и фрукты, мясо и «мясозаменители» для вегетарианцев, кукурузу, яйца, бекон и грибы.
Блинчики на завтрак — обязательная часть меню сети ресторанов народной кухни «Васильки». Здесь помогают начать правильное утро с блинчиков с курицей, сыром, грибами и творогом. А в расширенной версии меню можно найти мачанку с блинами, в состав которой входит курица, бекон, лук, шампиньоны и лисички — все это под сливочным соусом и по демократичным ценам.
Ресторан народной кухни априори настраивает на «масленичный» лад. Блины здесь долго искать не придется — в меню есть несколько вариантов: со сметаной, с семгой, с мачанкой и лисичками. Последнее кажется весьма интересным, особенно если белорусские лесные грибы вы видите только по праздникам.
Квартира-хамелеон, которая днем выглядит как уютное кафе, а вечерами заполняется неоном и страстью самого настоящего клуба, в десертном меню прячет всего один вариант блинчиков. Но что-то подобное найти в других заведениях Минска сложно. Блинчики «Креп Сюзетт» подаются с мороженым и сиропом на основе апельсинового ликера — интересное сочетание, верно?
Еще один интересный представитель семейства «блинных» водится в Loft Cafe. Здесь известное угощение подают с сыром Филадельфия, который в обычное время чаще сочетается с рисом и рыбой в японской еде. Помогает раскрыть вкус блюда соус из лесных ягод.
В популярной минской сети, известной в первую очередь своей пиццей, можно отыскать вариант «масленичного» угощения — блинные рулетики с лососем. Дополняют общую картину блюда помидоры черри, укроп, салат, плавленый сыр, майонез и хрен.
Во-первых, это заведение интересно тем, что блюда готовят в самой настоящей русской печке. Блины — не исключение. А во-вторых, здесь на Масленицу можно подарить себе самую настоящую блинную «бомбу» — целый пирог с белыми грибами, запеченный на сковородке. Или поужинать «по-купечески», выбрав привычное блюдо с начинкой из икры.
В известном пивном ресторане отдельной категории с блинами в меню нет, зато есть интересное блюдо с ними в составе. Это «Кайзершмаррн» — традиционный баварский десерт. Ломтики блинов подаются в карамели с ромовым изюмом и хлопьями миндаля, а приправляется это все ванильным мороженым, сливовым вареньем и яблочным пюре. Кстати, 26 февраля в «Друзьях» можно будет найти и специальное блинное меню по случаю Масленицы.
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