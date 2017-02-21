



Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело фальшивого бизнесмена, который брал у белорусских предприятий продукцию, не рассчитываясь за нее.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в суд Партизанского района Минска направлено уголовное дело в отношении Степанова А.И., 1982 года рождения, по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209 и чч.1,2 ст.14 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество и покушение на мошенничество), для рассмотрения по существу.

Степанов А.И., являясь жителем г.Слонима Гродненской области, действовал как лично, так и в составе организованной им группы (всего 12 человек).

Используя реквизиты пяти различных субъектов хозяйствования частной формы собственности, путем обмана заключал с различными субъектами хозяйствования фиктивные договоры поставки продукции (продукты питания и товары народного потребления) на условиях отсрочки платежа, а впоследствии похищал полученную продукцию (всего 153 эпизода и 1 покушение) и оплату предприятиям-поставщикам не производил.

Своими действиями обвиняемый причинил ущерб предприятиям на сумму свыше 3 млрд неденоминированных рублей.

Обвиняемый на протяжении 4 лет находился в международном розыске и в 2015 году был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь. Десять его соучастников в 2012-2015 годах осуждены судами Ленинского и Партизанского районов Минска к различным срокам лишения свободы. Один из соучастников, скрывшийся от органов предварительного следствия и суда, до настоящего времени находится в международном розыске.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.