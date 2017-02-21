Блины можно приготовить на основе пива — они выйдут вкуснейшими, тончайшими и подойдут к различным начинкам.

Нам понадобится:

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 2 ч.л.

Соль — 1 ч.л.

Светлое пиво — 500 мл

Кефир — 100 мл

Растительное масло — 1 ст.л.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Сначала разделяем желтки и белки. Для того чтобы белки и желтки хорошо взбивались в пену, они должны быть холодными.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Взбиваем два желтка, постепенно вводим тонкой струйкой кефир, затем добавляем сахар, взбиваем до его полного растворения, добавляем соль и продолжаем взбивать.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Добавляем в тесто стакан светлого пива, взбиваем. Добавляем в тесто вторую часть муки, растительное масло, остатки пива и снова хорошо взбиваем до получения однородности.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

И последний и не менее важный этап. Охлажденные белки взбиваем миксером на большой скорости в стойкую пену. Вводим взбитый белок в тесто и осторожно перемешиваем, но не взбиваем. Даем тесту немножко постоять.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Разогреваем блинную сковородку, смазываем ее растительным маслом и выпекаем блинчики с двух сторон. Складываем готовые блинчики на большом блюде, чтобы они остывали.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

На край каждого блинчика кладем подготовленную начинку, сворачиваем его трубочкой или в виде конвертиков, это уже как вам нравится больше.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Блины с начинкой можно есть холодными, но можно и запечь. Для этого складываем в смазанную маслом форму блинчики с начинкой, посыпаем тертым сыром, поливаем парой ложек топленого масла и сливками, ставим в духовку запекаться.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины на пиве

Приятного аппетита!