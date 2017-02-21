﻿ Масленица на Sputnik: блины на пиве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Масленица на Sputnik: блины на пиве

22.02.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Блины можно приготовить на основе пива — они выйдут вкуснейшими, тончайшими и подойдут к различным начинкам.

Нам понадобится:

  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 2 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Светлое пиво — 500 мл
  • Кефир — 100 мл
  • Растительное масло — 1 ст.л.
Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Сначала разделяем желтки и белки. Для того чтобы белки и желтки хорошо взбивались в пену, они должны быть холодными.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Взбиваем два желтка, постепенно вводим тонкой струйкой кефир, затем добавляем сахар, взбиваем до его полного растворения, добавляем соль и продолжаем взбивать.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Добавляем в тесто стакан светлого пива, взбиваем. Добавляем в тесто вторую часть муки, растительное масло, остатки пива и снова хорошо взбиваем до получения однородности.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

И последний и не менее важный этап. Охлажденные белки взбиваем миксером на большой скорости в стойкую пену. Вводим взбитый белок в тесто и осторожно перемешиваем, но не взбиваем. Даем тесту немножко постоять.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Разогреваем блинную сковородку, смазываем ее растительным маслом и выпекаем блинчики с двух сторон. Складываем готовые блинчики на большом блюде, чтобы они остывали.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

На край каждого блинчика кладем подготовленную начинку, сворачиваем его трубочкой или в виде конвертиков, это уже как вам нравится больше.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Блины с начинкой можно есть холодными, но можно и запечь. Для этого складываем в смазанную маслом форму блинчики с начинкой, посыпаем тертым сыром, поливаем парой ложек топленого масла и сливками, ставим в духовку запекаться.

Масленица на Sputnik: блины на пиве
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве

Приятного аппетита!

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками >>

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. Сегодня у нас - блины на пиве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зарплату своим работникам задолжали 27 организаций Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика