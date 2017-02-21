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Масленица на Sputnik: блины на пиве
22.02.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Блины можно приготовить на основе пива — они выйдут вкуснейшими, тончайшими и подойдут к различным начинкам.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Сначала разделяем желтки и белки. Для того чтобы белки и желтки хорошо взбивались в пену, они должны быть холодными.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Взбиваем два желтка, постепенно вводим тонкой струйкой кефир, затем добавляем сахар, взбиваем до его полного растворения, добавляем соль и продолжаем взбивать.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Добавляем в тесто стакан светлого пива, взбиваем. Добавляем в тесто вторую часть муки, растительное масло, остатки пива и снова хорошо взбиваем до получения однородности.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
И последний и не менее важный этап. Охлажденные белки взбиваем миксером на большой скорости в стойкую пену. Вводим взбитый белок в тесто и осторожно перемешиваем, но не взбиваем. Даем тесту немножко постоять.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Разогреваем блинную сковородку, смазываем ее растительным маслом и выпекаем блинчики с двух сторон. Складываем готовые блинчики на большом блюде, чтобы они остывали.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
На край каждого блинчика кладем подготовленную начинку, сворачиваем его трубочкой или в виде конвертиков, это уже как вам нравится больше.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Блины с начинкой можно есть холодными, но можно и запечь. Для этого складываем в смазанную маслом форму блинчики с начинкой, посыпаем тертым сыром, поливаем парой ложек топленого масла и сливками, ставим в духовку запекаться.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины на пиве
Приятного аппетита!
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