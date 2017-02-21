Носки и пена для бритья, конечно, давно стали нетленной классикой 23 февраля и никогда не бывают лишними. Но AFISHA.TUT.BY предлагает дамам устроить для мужчины праздник иначе и выбирает для этого 10 интересных мероприятий.
По случаю праздника ресторан «Фрайдис» немного меняет формат своего традиционного шоу «Сделай бармена». Поэтому 23 февраля здесь можно будет не только понаблюдать за состязанием профессионалов, но и самим попробовать себя в работе за стойкой и представить себя барменом, обслуживающим Джеймса Бонда. Все участники получат призы за смелость, а победитель — особый подарок. Главное, чтобы мужчина поменьше засматривался на симпатичных представителей «медкомиссии», отбирающих молодых бойцов.
Где: ул. Сурганова, 50, пр-т Независимости, 22 ("IL Патио").
Когда: 18.00.
Сколько: вход свободный.
Если ваш мужчина слишком редко выгуливает свой любимый шелковый классический костюм и остался в восторге от «Закона ночи» Бена Аффлека, забегайте в мужской день на огонек в "Il Патио". Начиная с 18 часов ресторан превратится в самый настоящий закрытый клуб итальянского картеля. Кроме национальной кухни мафиози и соответствующей атмосферы можно будет поиграть в «Мафию», а также выиграть сертификат на квест «Похищение», по сюжету которого герой столкнется с сицилийской криминальной изнанкой.
А ресторан «Свои» 23 февраля превратится в военный бункер с наградами за наличие военного билета и секретными заданиями за отсутствие. А еще посетителей ждет стилизация под военный объект, угощения и косплей от барменов, выслушающих любую вашу историю.
Сводить мужчину в пивной ресторан с отличным выбором этого напитка и разномастными закусками — идея всегда похвальная. А в мужской день атмосферу мероприятия будет дополнять живая музыка в исполнении Дмитрия Гулева и Евгения Замалина, который исполнят программу песен ХХ века «За жизнь». Думаем, что вести сюда своего молодого человека, который смотрит в интернете рэп-баттлы, не стоит, но если вы и ваш мужчина старше таких забав — почему бы и нет.
А если вы хотите победить в конкурсе на самое оригинальное свидание в честь праздника, ведите спутника в магазин комиксов. Событие занимательное: в Time to be a Hero представят белорусские инди-комиксы «Круты пацан» и «Невероятные приключения на фестивале фудтраков». Один из них, кстати, написан на самом настоящем национальном языке — на трасянке. Кто знает, может быть, спустя пару десятков лет вы будете вспоминать это событие как зарождение комикс-индустрии в Беларуси.
В День защитника Отечества в Минске открывается любопытная выставка, посвященная столетию Октябрьской революции. Тяжеловесная форма искусства в виде агитационных советских плакатов расскажет историю становления коммунистического режима, а также поможет проникнуться атмосферой и идеями революции и ее последствий. А если высокие материи слишком вас засмущают, можно поиграть в забавное соревнование: кто придумает лучший мем на основе плаката.Ообразцы можете найти в интернете.
Продолжение истории профессионального киллера, который, оказывается, убивать готов не только за собаку, вышло не менее брутальным. Поэтому если ваш мужчина питает слабость к хорошим, классическим боевикам, но по какой-то причине «Джона Уика» пропустил, будет неплохо сводить его в кино 23 февраля.
Россия отмучилась с годом кино и решила податься в пока еще актуальный жанр кинокомиксов. Студия Bubble 19 февраля устроила онлайн-презентацию своей короткометражки «Майор Гром», а теперь и сам Сарик Андреасян готовится штурмовать олимп индустрии, оккупированный в основном фильмами Marvel.
Русскоязычный сегмент интернета относится к картине заранее скептично, пока Запад ждет триумфальное появление супергероев из СССР с медведем (куда же без него) во главе. А когда смотреть кинокомиксы про советские военные программы, как не на День защитника Отечества в день премьеры?
Концерт одной из самых мужских групп в мире специально для 23 февраля — идеальный подарок. И хотя сама Metallica объезжает Беларусь стороной, всегда можно послушать качественный трибьют от отечественных групп, например, от ребят из One String Man и Magneti[k]a. Трехчасовая программа понравится «олдфагам»: банды будут играть недооцененные альбомы вроде Load\Reload и множество других «бородатых» песен.
Где: пр-т Победителей, 8 (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны).
Когда: до 26 февраля, с 10.00 до 18.00.
Сколько: от 7 рублей.
А это уже не развлечение, а серьезная акция для серьезного мужчины. Музей истории Великой Отечественной войны всегда должен интересовать представителей сильного пола, а сейчас в нем плюс ко всему выставлена уникальная экспозиция: 30 снимков ветеранов с боевым оружием, которое можно найти в самом музее. Фотографии дополнены вырезками из газет и рассказами солдат, которые позволят проникнуться бытом настоящих защитников Отечества.
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