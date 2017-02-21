Носки и пена для бритья, конечно, давно стали нетленной классикой 23 февраля и никогда не бывают лишними. Но AFISHA.TUT.BY предлагает дамам устроить для мужчины праздник иначе и выбирает для этого 10 интересных мероприятий.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: пр-т Независимости, 22 ("Фрайдис"). Когда: 19.00. Сколько: вход свободный.

По случаю праздника ресторан «Фрайдис» немного меняет формат своего традиционного шоу «Сделай бармена». Поэтому 23 февраля здесь можно будет не только понаблюдать за состязанием профессионалов, но и самим попробовать себя в работе за стойкой и представить себя барменом, обслуживающим Джеймса Бонда. Все участники получат призы за смелость, а победитель — особый подарок. Главное, чтобы мужчина поменьше засматривался на симпатичных представителей «медкомиссии», отбирающих молодых бойцов.



Кадр из фильма «Закон ночи»

Где: ул. Сурганова, 50, пр-т Независимости, 22 ("IL Патио"). Когда: 18.00. Сколько: вход свободный.

Если ваш мужчина слишком редко выгуливает свой любимый шелковый классический костюм и остался в восторге от «Закона ночи» Бена Аффлека, забегайте в мужской день на огонек в "Il Патио". Начиная с 18 часов ресторан превратится в самый настоящий закрытый клуб итальянского картеля. Кроме национальной кухни мафиози и соответствующей атмосферы можно будет поиграть в «Мафию», а также выиграть сертификат на квест «Похищение», по сюжету которого герой столкнется с сицилийской криминальной изнанкой.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: пр-т Независимости, 22 ("Свои"). Когда: 23.00. Сколько: вход свободный.

А ресторан «Свои» 23 февраля превратится в военный бункер с наградами за наличие военного билета и секретными заданиями за отсутствие. А еще посетителей ждет стилизация под военный объект, угощения и косплей от барменов, выслушающих любую вашу историю.





Где: ул. Тимирязева, 65 ("Гвоздь"). Когда: 19.00. Сколько: вход свободный.

Сводить мужчину в пивной ресторан с отличным выбором этого напитка и разномастными закусками — идея всегда похвальная. А в мужской день атмосферу мероприятия будет дополнять живая музыка в исполнении Дмитрия Гулева и Евгения Замалина, который исполнят программу песен ХХ века «За жизнь». Думаем, что вести сюда своего молодого человека, который смотрит в интернете рэп-баттлы, не стоит, но если вы и ваш мужчина старше таких забав — почему бы и нет.





Где: ул. Веры Хоружей, 5 (Time to be a Hero). Когда: 19.00. Сколько: вход свободный.

А если вы хотите победить в конкурсе на самое оригинальное свидание в честь праздника, ведите спутника в магазин комиксов. Событие занимательное: в Time to be a Hero представят белорусские инди-комиксы «Круты пацан» и «Невероятные приключения на фестивале фудтраков». Один из них, кстати, написан на самом настоящем национальном языке — на трасянке. Кто знает, может быть, спустя пару десятков лет вы будете вспоминать это событие как зарождение комикс-индустрии в Беларуси.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: пр-т Независимости, 31а. Когда: с 23 февраля по 26 марта. Сколько: для взрослых — 2 рубля 50 копеек.

В День защитника Отечества в Минске открывается любопытная выставка, посвященная столетию Октябрьской революции. Тяжеловесная форма искусства в виде агитационных советских плакатов расскажет историю становления коммунистического режима, а также поможет проникнуться атмосферой и идеями революции и ее последствий. А если высокие материи слишком вас засмущают, можно поиграть в забавное соревнование: кто придумает лучший мем на основе плаката.Ообразцы можете найти в интернете.





Где: "3D Кино" в "Замке", "Falcon Club Бутик Кино", "Аврора", "Беларусь", Дворец Республики (3D-кинозал), Silver Screen в ТРЦ «Галилео», Silver Screen ТРЦ «Арена-Сити». Когда: 23 февраля, 10.40, 13.30, 15.20, 16.00, 18.25, 19.10, 19.20, 20.50, 21.00, 21.05, 21.30. Сколько: от 3 рублей.

Продолжение истории профессионального киллера, который, оказывается, убивать готов не только за собаку, вышло не менее брутальным. Поэтому если ваш мужчина питает слабость к хорошим, классическим боевикам, но по какой-то причине «Джона Уика» пропустил, будет неплохо сводить его в кино 23 февраля.





Где: во всех кинотеатрах Минска. Когда: 23 февраля, 12.00, 12.40, 13.05, 13.10, 13.20, 14.00, 14.45, 14.50, 15.00, 15.10, 15.30, 16.00, 16.55, 17.00, 17.10, 17.15, 17.20, 19.10, 19.15, 19.20, 19.30, 19.50, 20.00, 21.00, 21.15, 21.20, 21.25, 21.35, 21.40, 21.50. Сколько: от 3 рублей.

Россия отмучилась с годом кино и решила податься в пока еще актуальный жанр кинокомиксов. Студия Bubble 19 февраля устроила онлайн-презентацию своей короткометражки «Майор Гром», а теперь и сам Сарик Андреасян готовится штурмовать олимп индустрии, оккупированный в основном фильмами Marvel.

Русскоязычный сегмент интернета относится к картине заранее скептично, пока Запад ждет триумфальное появление супергероев из СССР с медведем (куда же без него) во главе. А когда смотреть кинокомиксы про советские военные программы, как не на День защитника Отечества в день премьеры?



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club). Когда: 23 февраля, 19.00. Сколько: 5 рублей.

Концерт одной из самых мужских групп в мире специально для 23 февраля — идеальный подарок. И хотя сама Metallica объезжает Беларусь стороной, всегда можно послушать качественный трибьют от отечественных групп, например, от ребят из One String Man и Magneti[k]a. Трехчасовая программа понравится «олдфагам»: банды будут играть недооцененные альбомы вроде Load\Reload и множество других «бородатых» песен.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 8 (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны). Когда: до 26 февраля, с 10.00 до 18.00. Сколько: от 7 рублей.

А это уже не развлечение, а серьезная акция для серьезного мужчины. Музей истории Великой Отечественной войны всегда должен интересовать представителей сильного пола, а сейчас в нем плюс ко всему выставлена уникальная экспозиция: 30 снимков ветеранов с боевым оружием, которое можно найти в самом музее. Фотографии дополнены вырезками из газет и рассказами солдат, которые позволят проникнуться бытом настоящих защитников Отечества.