В атмосфере Земли в январе 2017 года зафиксировали незначительное повышение содержания радиоактивного изотопа йод-131 . Об этом стало известно в феврале, и тут же появилась теория о ядерных испытаниях в России. Эксперты говорят, что это маловероятно, но почему увеличилось содержание йода-131, пока никто не знает. Об этом сообщает « Медуза » со ссылкой на Science Alert .



Фото: U.S. Air Force

Мониторинговые службы Франции и Финляндии в середине февраля сообщили, что месяцем раньше в атмосфере Земли было зафиксировано повышение содержания изотопа йод-131. Период полураспада изотопа составляет восемь суток, значит он попал в атмосферу незадолго до того, как его обнаружили.

Впервые повышение содержания изотопа зафиксировали в Норвегии, но мониторинговая служба страны решила не сообщать об этом , поскольку такое количество радиоактивного изотопа не представляет никакой опасности для здоровья. Повышение уровня йода-131 обнаружили также в Чехии, Польше, Германии и Испании. Сейчас содержание йода-131 находится на обычном уровне.

После финского и французского отчетов в твиттере стали обсуждать конспирологическую теорию о том, что на полигоне архипелага Новая Земля состоялись запрещенные ядерные испытания. Против этой теории говорит два факта:

Сейсмологи не зафиксировали соответствующей активности. Никаких других изотопов, выброс которых сопровождает ядерные испытания, в атмосфере не зафиксирован.

Почему повысилось содержание йода-131 в атмосфере, неизвестно. Как заявила сотрудница норвежской мониторинговой службы Астрид Лиланд, измерения показывают, что источник утечки находится где-то на территории Восточной Европы . По ее словам, скорее всего, утечка произошла на фармацевтическом заводе — йод-131 используется для лечения рака.

В 2011 году в атмосфере Земли зафиксировали примерно такое же повышение содержания йода-131. Как и сейчас, не было известно, почему это произошло. Только в 2017 году вышла научная работа , в которой говорится, что утечка произошла из-за аварии на предприятии в Будапеште.

«Расследование утечки продолжается: в Европу прилетел американский самолет WC-135, который используется для мониторинга последствий ядерных испытаний и аварий на атомных предприятиях», — пишет Science Alert.