Агентство по гарантированному возмещению вкладов завершает исполнение своих обязательств перед вкладчиками Дельта Банка. Тех, кто по каким-то причинам еще не забрал свой депозит, просят сделать это до 17 марта 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, почти два года назад Нацбанк отозвал лицензию на осуществление банковского деятельности у Дельта Банка. Первые выплаты владельцам депозитов Агентство по гарантированному возмещению вкладов начало довольно быстро — меньше, чем через месяц после отзыва лицензии.

В Агентстве также уточнили, что все обратившиеся вкладчики уже получили возмещение. Всего подлежало возмещению 735 миллиардов неденоминированных белорусских рублей (87 процентов в общем объеме денежных средств физических лиц, размещенных в ЗАО «Дельта-Банк»), 55 миллионов долларов США (10 процентов) и 9,1 миллионов евро (3 процента).

Как мы уже сообщали, уже к осени прошлого года обязательства перед вкладчиками-физлицами были выполнены на 99,9%.

— По состоянию на 20 февраля 2017 года осталось выплатить 38 тысяч долларов, 312 тысяч деноминированных белорусских рублей и 6 тысяч евро, — сообщили в Агентстве по гарантированному возмещению вкладов.

Срок исполнения обязательств, который предусмотрен законом, завершается 17 марта 2017 года.

— В связи с этим Агентство просит граждан, которые не получили возмещение, обратиться с соответствующим заявлением в Агентство или ОАО «Банк Москва-Минск» (банк-поверенный), — напомнили забывчивым вкладчикам.