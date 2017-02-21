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Экспорт услуг резидентов ПВТ перевалил за 800 миллионов долларов

22.02.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%. Об этом рассказал директор администрации ПВТ Валерий Цепкало во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Объем производства компьютерных программ в 2017 году составил 1 790,2 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 142% (с учетом изменения курса доллара и дефлятора ВВП — 119%).

Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16% и составил 820,6 миллионов долларов США. Доля экспорта в объщем объеме производства Парка составила 91%.

Объем внедрения программного обеспечения, разработанного в Парке высоких технологий, для белорусских предприятий составил 166,6 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился в 1,6 раза.

Сейчас в Парке зарегистрировано 165 резидентов, в ПВТ работает более 27 тысяч человек.

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В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%.

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