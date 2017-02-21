Акция протеста на стройке через МКАД от Куропат продолжается. Вчера вечером во время сбора на стройплощадке, куда пришло около пяти десятков человек, активисты пообещали оставаться, пока стройку не свернут. Несколько молодых людей всю ночь возле стройплощадки жгли костер в бочке, которую им вместе с дровами привезли гражданские активисты.

За действиями оставшихся на ночь на площадке наблюдали милиционеры в штатском, но никаких действий не предпринимали. Приезжал и наряд МЧС, но костер тушить не стал.



Всю ночь активисты грелись у костра, который развели в бочке

Фото: Зьміцер Дашкевіч

Утром на площадку пришли строители, чтобы продолжить работы. Сворачивать стройку застройщик, не смотря на протесты, не собирается.

— Работы на площадке приостанавливать мы не будем, — говорит директор ООО «Белреконструкция» Сергей Нестеров. — Если активисты хотят подать документы в Мингорисполком, чтобы стройку приостановили, пусть подают, это их право. Но у нас есть все разрешительные документы на строительство. К тому же, они собирают подписи только тех, кто против. Но почему под их письмом в горисполком не могут подписаться те, кто за строительство? Я лично пытался подписаться, но меня к спискам не подпустили. Вот такой у них протест. И вообще, есть же разные специалисты, в том числе и среди гражданских активистов, и я готов их даже на стройку пустить: пусть ведут свои раскопки и делают исследования. Не на бутерброды этим митингующим сбрасываются, а на раскопки. Мы готовы и со своей стороны помочь и заплатить. Только там ничего нет. А нам уже причинен материальный ущерб, за что мы будем требовать с этих митингующих компенсацию.



Фото: Вадим Замировский

Сегодня городские активисты из общественной кампании «Генплан — для минчан!», как и планировали, передадут в Мингорисполком требование приостановить стройку. Под требованием подписалось 600 местных жителей.

Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что захоронения есть и тут — архивы КГБ с реальными планами размещения захоронений 1937−1940 годов до сих пор закрыты.