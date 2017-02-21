|
Третий день протеста возле Куропат: стройка идет, активисты всю ночь жгли рядом с ней костер
Акция протеста на стройке через МКАД от Куропат продолжается. Вчера вечером во время
За действиями оставшихся на ночь на площадке наблюдали милиционеры в штатском, но никаких действий не предпринимали. Приезжал и наряд МЧС, но костер тушить не стал.
Утром на площадку пришли строители, чтобы продолжить работы. Сворачивать стройку застройщик, не смотря на протесты, не собирается.
— Работы на площадке приостанавливать мы не будем, — говорит директор ООО «Белреконструкция» Сергей Нестеров. — Если активисты хотят подать документы в Мингорисполком, чтобы стройку приостановили, пусть подают, это их право. Но у нас есть все разрешительные документы на строительство. К тому же, они собирают подписи только тех, кто против. Но почему под их письмом в горисполком не могут подписаться те, кто за строительство? Я лично пытался подписаться, но меня к спискам не подпустили. Вот такой у них протест. И вообще, есть же разные специалисты, в том числе и среди гражданских активистов, и я готов их даже на стройку пустить: пусть ведут свои раскопки и делают исследования. Не на бутерброды этим митингующим сбрасываются, а на раскопки. Мы готовы и со своей стороны помочь и заплатить. Только там ничего нет. А нам уже причинен материальный ущерб, за что мы будем требовать с этих митингующих компенсацию.
Сегодня городские активисты из общественной кампании «Генплан — для минчан!», как и планировали, передадут в Мингорисполком требование приостановить стройку. Под требованием подписалось 600 местных жителей.
Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что захоронения есть и тут — архивы КГБ с реальными планами размещения захоронений 1937−1940 годов до сих пор закрыты.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройщик останавливать строительство не собирается, активисты уходить - тоже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии