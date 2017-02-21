Во время учений иранского ополчения «Басидж» для общего фото в качестве селфи-палки была использована китайская копия автомата АКМС, сообщает defence.ru.



Фото: defence.ru

Смартфон был закреплен на упоре металлического складывающегося приклада автомата, а фотограф, в нарушение техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием, ухватился за цевье, направив автомат на себя. Боец даже не озаботился отстегнуть магазин АКМС.

Басидж — иранская полувоенная милиция из добровольцев, основанная аятоллой Хомейни в ноябре 1979 года. Это структура осуществляет надзор за нравами и политическими настроениями, а также оказывает социальную помощь.



Фото: defence.ru

Отметим, что использование оружия в качестве селфи палки не ново, например, российские солдаты использовали в этом качестве новейший танк Т-14 «Армата».

Но метод, продемонстрированный иранскими бойцами, пожалуй, наиболее опасный как для фотографа, так и для окружающих.